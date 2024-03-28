小林製藥傷腎風波｜崔俊明：若服用他汀類降膽固醇藥　再服紅麴保健品或傷肝腎

在日本，小林製藥旗下含紅麴成分的保健品懷疑導致4人死亡。香港藥劑師學會會長崔俊明表示，如果本身有慢性病，正服食他汀類降膽固醇的藥物，再食用含紅麴菌素的產品，有機會加大降膽固醇的效應，導致橫紋肌溶解症，影響肝腎。

崔俊明在電台節目解釋，紅麴是由熟米加紅麴菌發酵後製成，一般認為可以改善腸胃和新陳代謝，亦有降膽固醇作用。但服食的人士，如果本身正服食他汀類藥物，或影響肝腎。崔俊明指若一同服用紅麴及劑量強效的他汀類藥，估計不需長時間已出現不適的症狀，例如腹痛、深色尿液等，嚴重的甚至可導致死亡。他建議市民服食這類保健產品前，最好先諮詢醫生或藥劑師的意見，購買時要光顧正規商標代理商，不建議買水貨。