小機關九巴車廠或成巴士新藏品 玩具展下周開鑼 展商料銷情倍升

巴士迷會收藏各種巴士模型，而部分收藏家更想將藏品「昇華」至一個車廠。有廠商以1比250設計出九巴九龍灣車廠模型，模型除還原現實車廠布局，更設多個小機關，包括可為專屬巴士模型洗車、打開車廠的閘門歡迎巴士進入。模型將於貿發局主辦的香港玩具展展出。有參展玩具商表示，適逢展會5周年，加上通關方便海外買家到場，相信銷情較去年升一倍。 設計車廠模型的玩具商彼樂部創作指，車廠的洗車器、閘門均可用智能手機控制；而車廠內部亦有路通往天台，讓巴士停泊在天台。至於車廠的設計理念，是因應巴士迷都有收集巴士模型習慣，這個車廠模型可讓他們「可以砌下嘢，又有地方擺嘢」。

香港玩具展下周一起(8至11日)一連4日在會展舉行，同場還有香港嬰兒用品展，以及香港國際文具及學習用品展。三展以「創新玩意：玩轉古今未來」為主題，吸引來自35個國家及地區、超過2,600家展商參與。 其中玩具展增設3個展區，包括展示物料、設計糅合環保創新的「綠色玩具」、針對收藏品市場的「收藏玩具」，以及為提供原廠委託設計服務而設的「ODM匯點」。展區內有巴士車廠模型外，亦有寓教育於玩樂的智能互動機器人Powerman® Star、人氣動畫系列《超時空戰神》變形戰鬥機合金模型、利用環保稈材質製作的茶具玩具組合等。展覽期間更於展覽廳3E的「大童世界」展區入口處，分別展示Ｕltraman超人及香港重機的2米大型人偶供打卡。