熱門搜尋:
六合彩 羽田機場 日本地震 流感 姜濤 農曆新年2024 魚町銀天街 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-05 04:30:49
日報

小機關九巴車廠或成巴士新藏品 玩具展下周開鑼 展商料銷情倍升

分享：
香港玩具展 香港玩具展 香港玩具展 香港玩具展

巴士迷會收藏各種巴士模型，而部分收藏家更想將藏品「昇華」至一個車廠。有廠商以1比250設計出九巴九龍灣車廠模型，模型除還原現實車廠布局，更設多個小機關，包括可為專屬巴士模型洗車、打開車廠的閘門歡迎巴士進入。模型將於貿發局主辦的香港玩具展展出。有參展玩具商表示，適逢展會5周年，加上通關方便海外買家到場，相信銷情較去年升一倍。

設計車廠模型的玩具商彼樂部創作指，車廠的洗車器、閘門均可用智能手機控制；而車廠內部亦有路通往天台，讓巴士停泊在天台。至於車廠的設計理念，是因應巴士迷都有收集巴士模型習慣，這個車廠模型可讓他們「可以砌下嘢，又有地方擺嘢」。

香港玩具展下周一起(8至11日)一連4日在會展舉行，同場還有香港嬰兒用品展，以及香港國際文具及學習用品展。三展以「創新玩意：玩轉古今未來」為主題，吸引來自35個國家及地區、超過2,600家展商參與。

其中玩具展增設3個展區，包括展示物料、設計糅合環保創新的「綠色玩具」、針對收藏品市場的「收藏玩具」，以及為提供原廠委託設計服務而設的「ODM匯點」。展區內有巴士車廠模型外，亦有寓教育於玩樂的智能互動機器人Powerman® Star、人氣動畫系列《超時空戰神》變形戰鬥機合金模型、利用環保稈材質製作的茶具玩具組合等。展覽期間更於展覽廳3E的「大童世界」展區入口處，分別展示Ｕltraman超人及香港重機的2米大型人偶供打卡。

Ad Block

香港玩具展迎來第50屆，不少參展商都對活動有信心。Threezerohk行政總裁郭子聰指，因通關令更多海外買家到訪，「喺展會認識到嘅買家會翻倍，佢哋年中會不斷採購」，從而令2024年整體銷情或較去年升一倍，理想情況下能回復至疫情前八成。

利思寶銷售經理葉啟榮亦對今年銷情樂觀，據他所知有很多歐洲買家到訪；且展會接近內地，「好多玩具生產廠都設喺內地」，相信能吸引海外買家到場支持再到內地視察。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受