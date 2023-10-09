小犬襲港 今狂風驟雨 掛九號波 220航班受阻 乘客滯留港鐵站 日校今停課

「腳步緩慢」的颱風「小犬」襲港，天文台昨午12時40分發出八號東北烈風或暴風信號，其後於晚上7時升級至九號增強信號，午夜前改掛八號波，並預料至少維持到今早11時，所有日校今日停課，預料今日持續狂風驟雨。受惡劣天氣影響，海陸空交通昨大受影響，共有最少220班機需要取消及延誤，預計今日航班服務維持正常；昨日大部分日間巴士路線停駛，港鐵九號風球下，所有露天路段的列車及輕鐵服務暫停，有市民滯留港鐵站。

天文台表示，昨晚7時颱風小犬集結在香港天文台以南約70公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。當小犬的眼壁逐漸靠近珠江口一帶，本港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風，與小犬相關的強雨帶亦致多區有狂風大驟雨，至晚上更發出黃色暴雨警告。天文台又預測路徑，小犬與香港最接近的距離約為60至70公里。天文台於昨午夜前，改掛八號波，並預料至少維持到今早11時；政府宣布，所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼兒中心今日停課一天。 與小犬相關的強雨帶昨起影響本港，天文台預料今日會續有狂風大驟雨，明天亦持續有驟雨，本周中後期天色逐漸好轉。過往香港亦曾在10月或之後發出八號或更高暴風信號，但次數不算多；而自2020年起，已是連續4年在10月份或之後發出八號烈風或暴風信號，分別是2020年的「浪卡」、2021年的「圓規」、2022年的「尼格」及今年的「小犬」，情況較為罕見。

最少21名市民在風暴期間受傷 本港天氣昨午後逐漸轉壞，幸未有造成人命意外。政府指，截至昨晚10時40分，合共收到14宗塌樹報告，暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。醫院管理局表示，截至昨晚10時，共21名市民在風暴期間受傷到公院求診。民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有201人入住。

機管局：料今日航班服務維持正常 受惡劣天氣影響，多班航班取消或延誤。機管局昨傍晚指，機場運作大致正常，昨日全日有860班航班，截至下午3時，有520班已經離港或到港，預計有90班取消，以內地和日本的航班為主，約130班延誤，航班延誤時間平均約30分鐘，情況不算嚴重，料今日的航班服務將會維持正常。機管局已啟動緊急應變控制中心，並增加人手協助旅客。機場客運大樓昨晚開始有大量滯留旅客，等候航班消息。

港鐵停露天路段乘客滯留 陸路及海路交通方面，港鐵在九號風球下，暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務，地底路段維持有限度服務，高速鐵路(香港段)維持正常服務。港鐵巴士及市區預辦登機服務亦暫停。在紅磡火車站，因港鐵露天段停駛，有乘客被逼滯留在站內，也有大批歸心似箭的市民在站外等候的士，惟的士供不應求，故出現長長人龍。此外，機場快線服務暫停，機場預計有過千人等候的士，機管局稱預計候車時間為3小時。 柴灣環翠邨停車場在上月的世紀暴雨中慘成重災區，場內多輛私家車被雨水淹至幾近沒頂。本報記者昨日現場所見，停車場外已加裝擋水板、沙包等，場內去水渠亦設有抽水泵。另一重災區黃大仙中心北館，亦已擺設隔水板、沙包和鐵欄防範洪水。