小犬襲港｜16,000旅客滯機場無車搭 機管局：日後與運輸署商討交通安排

颱風「小犬」襲港，天文台前日一度發出九號及八號風球，至昨午取消所有熱帶氣旋警告信號。小犬來襲，專營巴士前日下午已暫停包括機場巴士日間服務，九號風球懸掛期間，港鐵露天路段的鐵路暫停服務，機場快線受影響停駛，當時的士供應亦嚴重不足，大批剛抵港旅客被迫滯留在機場。機管局昨解釋，當晚已即時聯絡全香港的的士商會，惟當時全港的士供應較少，日後會與運輸署商討商相關問題。對於只提早15分鐘預報將懸掛九號風球，天文台指小犬在橫過南海期間充滿著頑強生命力，再一次印證「秋颱」的多變。

天文台周日晚上一度發出九號風球，約5小時後改發八號風球，並於昨午4時40分取消所有熱帶氣旋警告信號。九號風球懸掛期間，專營巴士及機場快綫暫停提供服務，大批旅客被迫滯留在機場。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，估計當時大約有16,000名旅客在機場。

他指，今次天文台預警時間較短，機管局已即時聯絡全香港的的士商會，惟當時實際上全港的士供應較少，一個小時只有數十輛的士到機場，令旅客候車時間較長。他稱，日後會與運輸署商討改善惡劣天氣情況下的的士安排。

