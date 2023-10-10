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2023-10-10 04:30:32
日報

小犬襲港｜16,000旅客滯機場無車搭 機管局：日後與運輸署商討交通安排

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颱風小犬

八號風球「落波」後市民紛紛出門上班。(李睿哲攝)

颱風「小犬」襲港，天文台前日一度發出九號及八號風球，至昨午取消所有熱帶氣旋警告信號。小犬來襲，專營巴士前日下午已暫停包括機場巴士日間服務，九號風球懸掛期間，港鐵露天路段的鐵路暫停服務，機場快線受影響停駛，當時的士供應亦嚴重不足，大批剛抵港旅客被迫滯留在機場。機管局昨解釋，當晚已即時聯絡全香港的的士商會，惟當時全港的士供應較少，日後會與運輸署商討商相關問題。對於只提早15分鐘預報將懸掛九號風球，天文台指小犬在橫過南海期間充滿著頑強生命力，再一次印證「秋颱」的多變。

天文台周日晚上一度發出九號風球，約5小時後改發八號風球，並於昨午4時40分取消所有熱帶氣旋警告信號。九號風球懸掛期間，專營巴士及機場快綫暫停提供服務，大批旅客被迫滯留在機場。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，估計當時大約有16,000名旅客在機場。

他指，今次天文台預警時間較短，機管局已即時聯絡全香港的的士商會，惟當時實際上全港的士供應較少，一個小時只有數十輛的士到機場，令旅客候車時間較長。他稱，日後會與運輸署商討改善惡劣天氣情況下的的士安排。
 

颱風小犬 颱風小犬

天文台：小犬一直維持颱風至強颱風強度

頑皮小犬曾被天文台指會受季候風的影響而減弱，最終竟成「惡犬」。天文台撰文解釋，在風力結構上，各大電腦模式的地面氣壓及雨量預報圖，預測前日上午8時小犬強度已顯著減弱，而實際上小犬一直維持颱風至強颱風強度，隨後小犬在傍晚時分採取稍為偏北路徑移動，更為接近本港，故須發出九號風球。前天文台助理台長、氣象學會發言人梁榮武表示，懸掛信號本身已經是預測，如果要為此預測再給予預警時間，出錯機會很大，令市民更混亂。

黑色暴雨警告昨日一度生效。天文台表示，由昨日午夜至正午12時，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部錄得333.9毫米，雖僅是半日的雨量，但已打破了1884年以來的10月最高日雨量紀錄。風暴期間，渠務署確認7宗水浸個案。29名市民在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。另有44宗塌樹報告，及2宗山泥傾瀉報告。其中將軍澳清水灣半島附近山坡冧山泥，面積約20米乘5米，山坡露出大片黃泥，事件中無人受傷。

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