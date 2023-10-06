小犬逼近今晚至明早或掛三號波 灣仔堅尼地海濱 尖咀星光市集取消

熱帶氣旋「小犬」昨由強颱風減弱為颱風。天文台表示，按預測路徑，隨小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，該區風力在今午逐漸增強。天文台會考慮在今晚至明日(7日)上午改發三號強風信號，並預料周日及下周一有大驟雨。發展局亦宣布，取消今日至周日(6日至8日)在灣仔海濱舉行的「海濱藝遊坊」，以及堅尼地城卑路乍灣海濱舉行的市集。星光大道及K11 MUSEA將取消今明兩日「星光夜市Night Market by the Sea」。

天文台指出，小犬會在昨晚至今早與本港保持約400公里或以上距離，本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至今午，並預料本港周日及下周一有大驟雨。隨著小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，天文台考慮在今晚至明日上午改發三號強風信號。受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離。渠務處則加強巡查全港220多個容易淤塞渠口黑點，應對颱風小犬吹襲及可能帶來的狂風暴雨。

另外，在灣仔海濱「海濱藝遊坊」及堅尼地城卑路乍灣海濱舉行的「堅農夜市•環保生活 +二手市集」取消。發展局發言人解釋，由於天文台已考慮改發三號信號，並預料本港周日及周一有大驟雨，而海濱場地比較當風、無遮擋。為確保市民和攤檔營運者安全，為免對攤檔營運者造成不便，局方與聯辦機構商討後，決定取消本周活動，讓攤檔營運者作好準備及部署。至於觀塘海濱，按照政府原定計劃，本周末並無相關活動。