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2023-10-05 04:30:54
日報

小犬逼近昨錄34.6度 10月份新高 天文台料周末狂風驟雨

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小犬 小犬

熱帶氣旋小犬昨晚進入本港800公里範圍內，天文台於昨晚9時40分發出一號戒備信號。受小犬外圍下沉氣流影響，昨午市區錄得最高氣溫攝氏34.6度，是有記錄以來10月份的最高氣溫。天文台提醒，周末期間風力較大，可能有狂風驟雨，天氣顯著較涼。

熱帶氣旋小犬逼近台灣，南部多個縣市昨傍晚起停工停課，多區出現大雨，預計今日掠過台灣南部，並移向廣東東部沿岸海域，隨後兩三日逐漸靠近珠江口一帶。同時，小犬會在東北季候風影響下逐漸減弱。按天文台熱帶氣旋路徑資訊，小犬移離台灣後，由強颱風減弱颱風，進入本港400公里範圍後，再受到東北季候風影響減弱，下周一最接近本港，但預計屆時已改為熱帶低氣壓。

不過，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸天氣仍然酷熱，本港昨午在市區錄得最高氣溫34.6度，是有記錄以來10月份的最高氣溫。天文台指，受小犬的雨帶及季候風影響，周末期間廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，天氣顯著較涼，周六、日最低只有24度，預料東北季候風在下周初至中期繼續影響華南。

9月極端暴雨破多項紀錄

另外，本港9月份受極端天氣影響，雨量及酷熱天氣創下多項紀錄。天文台指，超強颱風蘇拉中心附近的最高持續風速達每小時230公里，是1950年以來影響南海第二強的熱帶氣旋，熱帶氣旋海葵殘餘相關的低壓槽帶來的長時間暴雨，黑色暴雨警告信號持續生效達16小時35分鐘，是自1992年設立暴雨警告系統以來的最長紀錄。

上月雨量是正常三倍

黑色暴雨期間，天文台總部錄得一小時158.1毫米雨量、2小時201毫米及12小時605.8毫米，全部打破紀錄。受兩個熱帶氣旋影響，整個9月香港錄得1,067毫米雨量創歷史新高，是正常9月份的3倍以上，輕易打破1952年9月創下844.2毫米的紀錄。不過，上月下旬天氣酷熱，連續10日酷熱天氣，創下9月份的相關紀錄，中秋節是有紀錄以來最熱，錄得33.7度。

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