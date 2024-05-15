小童群益會辦工作坊 從雪櫃物品看家人關係 家庭結構

若說文物是一個時代的縮影，那雪櫃就是一個家庭的縮影。少數族裔家庭會因飲食習慣、經濟拮据等，在雪櫃放擺放家鄉香料及苦瓜，用香料炮製「又平又好食」的苦瓜；跨境家庭則因全家都嗜吃酸辣，而在雪櫃放有辣椒、榨菜和檸檬等食材，家中小朋友會以大盒十字牌牛奶自製牛奶冰。為響應今日的國際家庭日，香港小童群益會舉辦《雪櫃暖說話—打開家庭心底話》互動導賞工作坊，讓參觀者打開各家各戶的雪櫃，從放置的物品猜出雪櫃的主人，解讀當中的意義。

白雙全：昐整理「理想雪櫃」助家庭整理關係

工作坊自3月起，收集109個雪櫃，分別來自離異、少數族裔、跨境、照顧特殊教育需要兒童等家庭，並邀請參與家庭觀察自家雪櫃，說出各物品屬於誰、用法、背後的故事等，再讓他們在紙上繪出一個收拾和整理好的「理想雪櫃」。與小童群益會合作的HASS Lab共同創辦人白雙全認為，每次打開雪櫃，都總能從物品中看出一家人的關係、各自的角色和家庭結構，盼整理「理想雪櫃」能助家庭更妥貼地整理家庭關係。



白雙全指，參觀者可透過觀察雪櫃的風格、用法等，從雪櫃中讀出很多不同訊息，再打開雪櫃、細聽雪櫃主人的錄音，便能一件一件對上雪櫃中各物品的故事，成就豐富的觀賞經驗。他續指，每個家庭都好獨特，如印巴家庭的生活圈子較窄、飲食有限制，離異家庭的孩子會用到2部雪櫃 (父母家各1部)等。白雙全盼各家庭能以雪櫃作媒介，藉展覽開始說出心底話，透過交流和溝通，更深入了解家人的想像及想法。