小紅書上傳DSE試卷 23歲女監考員囚2周 官斥為私利犯案須小懲大誡

一名教學女助理涉於今屆中學文憑試（DSE）英文聆聽考試結束後，將試卷的空白答題簿上傳到社交平台小紅書，被控一項「違反保密規定」罪。她早前認罪，稱欲開拓網上補習生意而犯案，今日（9日）在東區裁判法院被判入獄兩星期，另罰款5000港元，裁判官蘇文隆稱被告為私利犯案須小懲大誡。

另罰款5000港元

23歲女被告劉冠希，報稱前教學助理，被控於4月13日在香港根據香港考試及評核局條例獲委任為2024年香港中學文憑英國語文考試外間監考員：在行使或履行《香港考試及評核局條例》規定的職責或職能時，未能保密及協助保密所獲悉的2024年香港中學文憑英國語文試卷III相關的事宜，包括與他人溝通上述事項，及容受或准許其他人查閱由爭管有、保管或控制的記錄，即2024年香港中學文憑英國語文試卷III。