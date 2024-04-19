小紅書現DSE試卷答題簿 23歲女涉上載被捕

內地社交媒體小紅書日前有自稱現職中學教師的用戶，上載今屆中學文憑試(DSE)的英文科試卷答題簿。警方周二接獲考評局報案後，翌日拘捕一名23歲女子，據悉被捕人為一間本地中學的教學助理，亦有份出任DSE監考員。考評局指，目前發現的網上轉載試題個案，均於相關科目考試完結後發生，對保密工作沒有影響。

今屆DSE上周六(13日)開考英文科卷三聆聽及綜合卷，小紅書隨後有用戶上載該試卷A部分的封面和第四頁的全頁內容，圖片並附有該用戶名稱的水印，文字說明則寫有「ENG Paper3監考結束，大家進來看看考的怎樣」。

警方周二(16日)接獲考評局報案，翌日拘捕一名23歲劉姓本地女子，涉嫌違反《考評局條例》，她暫時獲准保釋候查，下月中旬須向警方報到，案件由灣仔警區重案組接手調查。據報連同被捕人，警方共在網上發現最少5個小紅書帳戶涉及同類案件。

考評局：試後發生不影響保密工作

考評局表示，正嚴肅跟進有人在網上轉載DSE試題的個案，初步證據顯示目前發現的相關個案，均於有關科目考試完結後才發生，因此對保密工作沒有影響，同時已提醒各試場的考務人員，未經批准不得轉載或刊登試題內容，若相關行為涉嫌違法，當局必定交由相關執法機構處理。