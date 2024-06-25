小紅書瘋傳港鐵MMA影片　中年漢大戰「火雲邪神」 (有片)

近來「天口㷫」，可能市民火氣特別大，容易「燥底」！小紅書瘋傳一段港鐵車廂MMA的片段，可見兩位中年男子疑因「爭位」大打出手，更不時爆發口角：「你出嚟，你個冚家X，X我老母」、「惡X晒啦而家你」、「返大陸」，最終勞煩港鐵職員到場處理。其中一名男子的外型，更被網民戲稱與一套電影中「火雲邪神」的角色相似。

影片長約1分鐘，由一名港漂上傳，標題為「香港地鐵目睹一場打鬥」。片中可見一名穿黑色背心男子與一名穿深色短袖上衣男子車廂對峙，他們中間隔著一名白衣男子做「架樑」分開兩人，其餘乘客都只敢靠邊站，現場雜物則散落一地。此時被網民戲稱「火雲邪神」的黑色背心男子來回步位，企圖用「迷蹤步」接近穿短袖上衣的男子，又俯身拾回地上的雜物，但被白衣男子用雙手分開，不得要領，之後出言挑釁穿短袖上衣的男子下車「再戰」：「你出嚟，你個冚家X，X我老母」，不過穿短袖上衣的男子未有理會。

過了不久，有港鐵職員上車處理，穿短袖上衣的男子隨即港鐵職員投訴：「佢打我啊、報警呀……佢打我啊」，說罷拾回地上雜物落車。之後影片見到，穿短袖上衣的男子在月台繼續與穿黑色背心男子爭吵：「惡X晒啦而家你」、「返大陸」，港鐵職員則站在兩人中間，直至車門關閉，影片至此結束。

網民：星爺短片拍攝現場嗎？

影片惹來不少內地及香港網民留言，「又說香港素質高」、「一個座位，打架，不值得啊」、「有冇甩鍋內地人」。亦有人笑言片中穿黑色背心男子酷似某名演員：「真的好像似火雲邪神」、「星爺短片拍攝現場嗎？」，亦有人大讚白衣男勸架行為，坦言「勸架的男士好帥」、「這個裁判大哥好勇」。