小西灣邨瑞樂樓經通宵搶修恢復電力供應 房署籲暫避免使用高耗電量電器(更新)

小西灣邨發生火警。 昨日(4日)清晨5時51分，小西灣邨瑞樂樓地下一個電錶房內，懷疑有機器過熱起火，冒出大量濃煙，席捲半空，據悉更傳出巨響，大廈一度停電。警方和消防接報後到場，將火救熄，火警中無人受傷，毋須疏散，警方正在調查。房屋署指，今日(5日)瑞樂樓全部住宅單位電力供應已在今日凌晨回復正常，並增加開放2部電梯。居民出行在早上上班時段已回復正常。 臨時安排籲居民避免使用高耗電量電器 【5月6日19:10更新】 房屋署指，事發後已即時與港燈商討，緊急更換損毀的電掣，及從鄰近大廈接駁臨時電纜。瑞樂樓全部住宅單位電力供應已在今日凌晨回復正常，並增加開放2部電梯。居民出行在早上上班時段已回復正常。

署方續指，會繼續全力跟進其餘公用設施的電力供應情況，由於現時電力供應是臨時安排，呼籲居民盡量避免使用耗電量較多的電器。署方已將今次意外通知保險公司跟進及處理，如發現有租戶違反租約條款或觸犯屋邨管理扣分制，定當嚴肅跟進及處理。

房署爭取今晚恢復部分公用設施電力 【5月5日20:15更新】房屋署表示，經初步調查發現，總掣房對上單位的租戶正進行裝修工程，單位有水管漏水，滲漏至總掣房引致電流短路發生火警。瑞樂樓的供電設施因而嚴重受損，導致電力供應中斷。

署方指，已即時派員到場，聯絡各相關部門採取應急行動，盡快協助居民，特別是行動不便或有照顧需要的住戶；並立即安排維修承辦商及聯絡香港電燈公司，緊急更換損毀的電掣及從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓，正全力爭取在今晚恢復部分公用設施電力，以及盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。 傍晚前完成港燈提供臨時電力工程 港燈發言人回應傳媒查詢，指由於電掣房發生火警。港燈在變電站內的保護系統，隔離發生故障的客戶供電裝置，因此瑞樂樓的電力供應於5時52分中斷。消防員將火救熄後，港燈工程人員全面檢查現場的港燈供電設備，在早上7時39分恢復港燈的電力供應。但由於瑞樂樓部分屬於客戶的供電裝置在火警中損毀，有關住戶暫時未有電力供應。除瑞樂樓外，小西灣邨其他樓宇沒有受今次事件影響。