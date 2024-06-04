小西灣邨電錶房傳巨響起火大廈一度停電　房署:爭取今晚恢復部分公用設施電力(更新)

小西灣邨發生火警。
今日（4日）清晨5時51分，小西灣邨瑞樂樓地下一個電錶房內，懷疑有機器過熱起火，冒出大量濃煙，席捲半空，據悉更傳出巨響，大廈一度停電。警方和消防接報後到場，將火救熄，火警中無人受傷，毋須疏散，警方正在調查。
房署爭取今晚恢復部分公用設施電力
【20:15更新】房屋署表示，經初步調查發現，總掣房對上單位的租戶正進行裝修工程，單位有水管漏水，滲漏至總掣房引致電流短路發生火警。瑞樂樓的供電設施因而嚴重受損，導致電力供應中斷。
署方指，已即時派員到場，聯絡各相關部門採取應急行動，盡快協助居民，特別是行動不便或有照顧需要的住戶；並立即安排維修承辦商及聯絡香港電燈公司，緊急更換損毀的電掣及從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓，正全力爭取在今晚恢復部分公用設施電力，以及盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。
傍晚前完成港燈提供臨時電力工程
港燈發言人回應傳媒查詢，指由於電掣房發生火警。港燈在變電站內的保護系統，隔離發生故障的客戶供電裝置，因此瑞樂樓的電力供應於5時52分中斷。消防員將火救熄後，港燈工程人員全面檢查現場的港燈供電設備，在早上7時39分恢復港燈的電力供應。但由於瑞樂樓部分屬於客戶的供電裝置在火警中損毀，有關住戶暫時未有電力供應。除瑞樂樓外，小西灣邨其他樓宇沒有受今次事件影響。
港燈指據了解，屋邨管理公司已安排電力承辦商搶修瑞樂樓的電力設備，港燈工程人員亦已和負責屋邨管理的房屋署人員制訂瑞樂樓臨時電力供應方案，可望在今日傍晚前完成港燈一方提供臨時電力的相關工程。