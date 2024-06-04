小西灣邨電錶房傳巨響起火大廈一度停電　房署:爭取今晚恢復部分公用設施電力(更新)

【20:15更新 】房屋署表示，經初步調查發現，總掣房對上單位的租戶正進行裝修工程，單位有水管漏水，滲漏至總掣房引致電流短路發生火警。瑞樂樓的供電設施因而嚴重受損，導致電力供應中斷。

今日（4日）清晨5時51分，小西灣邨瑞樂樓地下一個電錶房內，懷疑有機器過熱起火，冒出大量濃煙，席捲半空，據悉更傳出巨響，大廈一度停電。警方和消防接報後到場，將火救熄，火警中無人受傷，毋須疏散，警方正在調查。

署方指，已即時派員到場，聯絡各相關部門採取應急行動，盡快協助居民，特別是行動不便或有照顧需要的住戶；並立即安排維修承辦商及聯絡香港電燈公司，緊急更換損毀的電掣及從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓，正全力爭取在今晚恢復部分公用設施電力，以及盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。

傍晚前完成港燈提供臨時電力工程

港燈發言人回應傳媒查詢，指由於電掣房發生火警。港燈在變電站內的保護系統，隔離發生故障的客戶供電裝置，因此瑞樂樓的電力供應於5時52分中斷。消防員將火救熄後，港燈工程人員全面檢查現場的港燈供電設備，在早上7時39分恢復港燈的電力供應。但由於瑞樂樓部分屬於客戶的供電裝置在火警中損毀，有關住戶暫時未有電力供應。除瑞樂樓外，小西灣邨其他樓宇沒有受今次事件影響。