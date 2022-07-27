小鐵漢求診19小時後獲轉至兒童醫院 醫管局就求診過程不快致歉

患有先天性心臟病的5歲男童小鐵漢(Kansas)，甫出生就經歷3次開腔手術，去年9月底接受第六次心臟手術，成功更換心臟起搏器，今年7月再入院做心導管手術。惟小鐵漢父母今（27日）指，小鐵漢昨晚突然發高燒，曾到過兩間醫院求診，都未獲安排心臟科醫生診治；待19小時後方獲安排轉往兒童醫院，批評醫管局的流程複雜混亂。

醫院管理局發言人回覆指，有關病人昨晚七時半到天水圍醫院急症室求診，其後轉往屯門醫院兒科病房留醫。醫生了解病人病史及查閱醫療紀錄，並得悉病人過往曾在香港兒童醫院接受手術，經診斷及評估病人臨床情況後，安排病人於今日中午12時許轉送香港兒童醫院繼續跟進。

醫管局指，該病人現時正在香港兒童醫院留醫，醫療團隊會為病人提供適切的治療及詳細跟進其臨床需要，並會盡力為家屬提供所需協助。

病人一直由香港兒童醫院的心臟科團隊照顧，今年7月中接受例行心導管檢查後，情況穩定出院。醫護人員有跟家屬溝通，及就病人在不同情況下的處理方法提供建議。由於香港兒童醫院不設急症室或普通科門診，醫護人員建議病人在遇到緊急情況時，應盡快前往就近急症室，由急症室醫生先提供治理，再按需要轉送香港兒童醫院跟進。

另一方面，香港兒童醫院心臟科一直推行高風險病人出院後緊密監察計劃，例如剛完成複雜心臟手術或介入程序的病人，醫護人員除了定期致電跟進其情況，亦向他們提供電話號碼，當身體出現不適或有疑問時可直接致電心臟科查詢。醫護人員會評估病人情況是否與其心臟問題或最近的手術／治療有關，並作出相應建議，包括先到私家醫生或地區醫院求診以處理有關問題；如有緊急情況則應前往就近急症室，以盡快穩定情況。如心臟科評估個別病人情況需要立即由香港兒童醫院處理，病人可直接入住該院心臟科病房而無需經其他醫院轉介。

醫管局稱，非常理解病人家屬的擔憂心情，並就他們在求診過程中的不快致歉；香港兒童醫院會繼續跟進病人的醫療需要，並會盡力與家屬一起支援病人早日康復。