少年太空人體驗營 參觀國家天文台總部、文昌航天發射場 學員︰讓我實現夢想

中國載人航天工程第四批預備宇航員早前已完成選拔工作，當中有一名港人入選載荷專家，令港人參與國家航天科技工作再不是空談。為培養香港年輕一代對天文學和太空科學的興趣，加深對中國航天科技發展及成就的認識，康文署與中華總商會合辦「少年太空人體驗營2024」，30名中學生完成在北京、海南文昌和酒泉等地的9日訓練，有參加的學員坦言活動令他大開眼界，亦有指體驗營讓他實現夢想。

體驗營上月26日至本月3日舉行，參觀多個國家重點的天文及航天科學設施，包括國家天文台總部、酒泉衛星發射中心及中國科學院國家授時中心等，更是首次獲安排參觀文昌航天發射場、文昌航天科普中心及文昌航天超算中心等。其間不單親身體驗航天員訓練項目，更與中國首位女太空人劉洋見面。