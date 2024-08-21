少年太空人體驗營 參觀國家天文台總部、文昌航天發射場 學員︰讓我實現夢想

中國載人航天工程第四批預備宇航員早前已完成選拔工作，當中有一名港人入選載荷專家，令港人參與國家航天科技工作再不是空談。為培養香港年輕一代對天文學和太空科學的興趣，加深對中國航天科技發展及成就的認識，康文署與中華總商會合辦「少年太空人體驗營2024」，30名中學生完成在北京、海南文昌和酒泉等地的9日訓練，有參加的學員坦言活動令他大開眼界，亦有指體驗營讓他實現夢想。
體驗營上月26日至本月3日舉行，參觀多個國家重點的天文及航天科學設施，包括國家天文台總部、酒泉衛星發射中心及中國科學院國家授時中心等，更是首次獲安排參觀文昌航天發射場、文昌航天科普中心及文昌航天超算中心等。其間不單親身體驗航天員訓練項目，更與中國首位女太空人劉洋見面。
其中一名學員是就讀香港加拿大國際學校8年級的顏英明。他指，從小熱愛航空書籍，一直希望不止「紙上談兵」，望能親身參觀設施；今次體驗營讓他實現夢想。他表示，小時候航天新聞均與外國有關，很少看到或聽到與中國航天有關的報道，今次活動則讓他見證國家航天技術的高速發展，親睹發射場的垂直總裝測試廠房和火箭，讓他眼界大開。他認為，中國未來的航天發展還有更遠的目標，要大家共同努力推進。
另一名學員是曾璧山(崇蘭)中學中五的鄭天浩，他認同此次太空人體驗活動，可讓他們深入了解國家的航天發展。與年輕的航天工作人員交流時，感受到他們堅韌追夢精神，值得他學習。
何萬雄望學員學習國家航天員不屈不撓精神
一眾學員昨在太空館分享經驗並獲頒證書。太空館館長何萬雄指，體驗營今年已經踏入第13屆，活動不僅增加學員們對太空與航天知識，更有機會與太空人交流，是次學習機會極為寶貴，期望學員繼續學習國家航天員不屈不撓的精神，提升自己的知識和經驗。