少年藏雷射筆脫罪入稟索償52萬　律政司申剔除案件

一名涉及2019年11月11日「大三罷」，在旺角管有雷射筆的17歲少年，去年獲裁定一項管有工具作非法用途罪名不成立。他於去年底入稟區域法院向律政司索償約52萬元，指案件主管未曾披露兩份警員口供，令他蒙受損失。律政司先後入稟要求將案件剔除，以及寛延遞交抗辯理由，案件今日(6日)於區域法院提訊，聆訊官押後至10月3日審理剔除案件的聆訊。

聆訊官下令律政司7月4日須存檔抗辯理由

原告人為彭裕謙(19歲)，答辯方為律政司。雙方早前同意律政司押後至4月27日遞交入稟狀抗辯理由，律政司其後在4月14日入稟要求剔除案件。律政司在上周四(2日)再入稟寛延期限傳票，申請押後至處理剔除聆訊20天後，再存檔抗辯理由，法庭今日開庭處理。聆案官梁少玲質疑，律政司擱置雙方早前同意的存檔抗辯理由限期，再入稟寛延期限傳票屬浪費時間，並拒絕律政司在剔除聆訊後再遞交抗辯理由，下令律政司須於7月4日存檔抗辯理由，以及須支付今日處理寬延期限傳票的200元訟費。

索償50萬元懲罰性賠償

彭裕謙去年入稟區域法院，指他在案件審結後才發現，警員原本指稱處理1支雷射筆，其後才改稱兩支雷射筆。入稟狀指，案件主管不披露兩份警員證供，有意圖造成或知悉有機會對彭裕謙造成損害，過程亦對彭裕謙的案件構成不公及不利，並增加法律開支，故向律政司索償2.1萬元訟費，以及50萬元懲罰性賠償。