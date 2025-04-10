少年警訊創新科技大賽 小學生助長者改善吞嚥獲獎

不少長者有吞嚥困難，而舌頭靈活度在吞嚥過程中扮演重要角色。有小學生因此研究一款智能遊戲，讓長者對著電子裝置，並隨遊戲音樂節奏使舌頭轉動，藉此鍛鍊相關肌肉，而遊戲配合人工智能偵測使用者的舌頭轉動情況，確保真正「動起來」。遊戲製作者笑指，祖母曾試玩，大讚「挺好」。此批小學生隊伍早前參與「少年警訊創新科技大賽 2024/25」，並獲高小組冠軍殊榮。攝：蘇文傑

「好Tongue得」是啟基學校5年級曹密菲及6年級郭納衡的作品。遊戲透過電子裝置配合人工智能偵測使用者的舌頭方向，長者須跟隨節奏轉動舌頭、鍛鍊相關肌肉。曹密菲及郭納衡透露，受音樂節奏遊戲《太鼓之達人》啟發研發出此遊戲，望改善受吞嚥困難所困擾長者們舌頭的靈活性，以避免出現吸入性肺炎等嚴重健康後果。遊戲更增設語音命令功能，讓長者更容易操作。曹密菲指，開始創製此遊戲時，在選用人工智能系統時出現阻滯，其後在老師指導下成功完成。

為搜集用家親身感受，郭納衡表示，已讓祖母率先嘗試遊戲，「我嫲嫲試過，她說挺好的。嫲嫲本身吞嚥情況不算很差，但也不想她惡化，現在吞東西可以吞得大塊點。」曹密菲則指，遊戲中的曲目選用了「懷舊金曲」，令長者玩起來更有共鳴及投入；又指若一家人一起玩遊戲「(玩家)伸舌頭出來的樣子會很好笑」，可增加大家融洽氛圍。