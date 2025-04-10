少年警訊創新科技大賽 小學生助長者改善吞嚥獲獎

不少長者有吞嚥困難，而舌頭靈活度在吞嚥過程中扮演重要角色。有小學生因此研究一款智能遊戲，讓長者對著電子裝置，並隨遊戲音樂節奏使舌頭轉動，藉此鍛鍊相關肌肉，而遊戲配合人工智能偵測使用者的舌頭轉動情況，確保真正「動起來」。遊戲製作者笑指，祖母曾試玩，大讚「挺好」。此批小學生隊伍早前參與「少年警訊創新科技大賽 2024/25」，並獲高小組冠軍殊榮。攝：蘇文傑
「好Tongue得」是啟基學校5年級曹密菲及6年級郭納衡的作品。遊戲透過電子裝置配合人工智能偵測使用者的舌頭方向，長者須跟隨節奏轉動舌頭、鍛鍊相關肌肉。曹密菲及郭納衡透露，受音樂節奏遊戲《太鼓之達人》啟發研發出此遊戲，望改善受吞嚥困難所困擾長者們舌頭的靈活性，以避免出現吸入性肺炎等嚴重健康後果。遊戲更增設語音命令功能，讓長者更容易操作。曹密菲指，開始創製此遊戲時，在選用人工智能系統時出現阻滯，其後在老師指導下成功完成。
為搜集用家親身感受，郭納衡表示，已讓祖母率先嘗試遊戲，「我嫲嫲試過，她說挺好的。嫲嫲本身吞嚥情況不算很差，但也不想她惡化，現在吞東西可以吞得大塊點。」曹密菲則指，遊戲中的曲目選用了「懷舊金曲」，令長者玩起來更有共鳴及投入；又指若一家人一起玩遊戲「(玩家)伸舌頭出來的樣子會很好笑」，可增加大家融洽氛圍。
初中組冠軍由鳳溪第一中學3年級歐沛妤、陳詩薇及蔡智龍獲得。其作品為「綠化帶生長範圍監察裝置」，運用物聯網技術自動化監測樹木或植物的生長情況，再將數據上傳到雲端，當出現枝葉太繁茂或有異常，有關部門或機構可及時跟進。陳詩薇表示，期望能將監測裝置推出市場，但仍須研究將裝置體積縮小並對鏡頭作更精準的測試，並望能與巴士公司合作，將裝置安裝在固定的雙層巴士路線，以監測水平線的形式調查樹木生長情況。
逾1300份作品參賽
由香港警務處主辦、中銀香港支持的「少年警訊創新科技大賽 2024/25」，第四年舉辦，鼓勵中小學生運用STEAM，即結合科學、科技、工程、藝術及數學的知識，構建創新可行的「智慧城市」方案。今年有逾1,700名來自近160間學校的學生參加，合共逾1,300份作品。除初小、高小、初中及高中各有三甲獎項外，另設「最佳安全城市獎」、「最佳智慧城市獎」及「傑出表現獎」等。
頒獎禮將於周六在香港科學園舉行，同場的創科嘉年華有攤位介紹得獎及入圍作品，展示獲「傑出表現獎」的27個作品，學生亦會在現場簡介作品，活動首次開放給公眾參與。