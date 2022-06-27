少數族裔半工讀副學士圓大學夢 寄語考生揀科跟隨本心

文憑試(DSE)下月放榜，總是有人歡喜有人愁。有失手的過來人分享經歷，指考試失利並不是「世界末日」，她由讀基礎文憑重新開始，花了5年時間終圓大學夢，今年將升讀大學為理想進發。她寄語應屆考生，DSE成績不是衡量一個人是否成功的準則，哪怕成績不理想，只要有目標仍有出路。

巴基斯坦裔學生畢貝沙(Basma Akbar)從小接受的「教育」是「大學生就是成功」，故自己極希望長大後可成為大學生。Basma中學時期認識了一名亦師亦友的英文老師，不單教導學生、更會關心學生的家庭和生活；受老師的感染，自己亦憧憬成為這樣的教師。

但2017年文憑試時，Basma數學科失手「攞U」(不合格)，對於未來人生路亦感迷茫，最後聽從家人建議，因酒店業收入較高而讀相關基礎文憑，再讀酒店管理副學士課程。原本已對行業不感興趣的她，到酒店實習讓她真正明白到酒店業不適合她。她指工作範疇既不是預期之內，「加上返工時間太不穩定，要輪更早班和夜班。」在完成該課程後，Basma仍心繫老師夢，最終再報讀港大附屬學院的文學副學士(英國語言及文學)課程。但當時她已20歲，正值巴基斯坦文化中談婚論嫁的年齡，家人認為巴基斯坦女性不讀書、不工作，生活過得很輕鬆，如想做老師亦可邊做教學助理，邊賺錢邊再讀書。她指，「家人並非不支持我，而是無法理解我的選擇」，父母雖接受她的選擇，但要她自行負擔學費。

Basma稱，就讀酒店業相關基礎文憑後，已是自己付學費，因胞弟將入大學，她主動要求父母將錢留給對方。已擁有豐富半工讀經驗的她坦言生活並不輕鬆，因遷就上班時間，她會把課程集中在兩日上課，但每日上足8小時課，加上居於大嶼山貝澳，來回學校需4小時。她續指，感謝港大附屬學院老師的體諒，「一條問題問十次都會答十次。」自己因讀了兩年酒店課程而英文略為生疏，但老師絲毫不介意，並容許她透過即時通訊軟件問功課，協助她追趕進度。兩年過去，今年Basma考入城大英文系，當英文科老師已邁進一大步。

回顧自己的經歷，她說，「不要因為就讀文憑課程自卑；你從中學習的知識和經驗，不但能帶回大學，亦自己變得更成熟。」她又建議，學生不應完全聽從家庭的意見選科，應尊重自己的興趣決定去路，因為人生是屬於自己的。