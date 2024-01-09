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2024-01-09 18:23:50

尖咀夜繽紛｜尖中一帶有燈飾「夜舞光龍」　栢麗購物大道設情人節主題打卡點

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尖咀夜繽紛｜尖中一帶有燈飾「夜舞光龍」　栢麗購物大道設情人節主題打卡點

尖咀夜繽紛｜尖中一帶有燈飾「夜舞光龍」　栢麗購物大道設情人節主題打卡點

油尖旺區議會今日(9日)召開提振地區經濟專責工作小組會議，早前初步擬定的建議再有下文。民政署代表會議上提及，「尖咀夜繽紛」為政商民合作活動，尖中一帶會設燈飾，包括栢麗購物大道、美麗華、政府古蹟辦等，亦已同聖安德烈堂、旺角街坊會商議，能否在其建築安裝燈飾，從而照亮彌敦道兩旁；屆時亦會有亮燈儀式及「夜舞光龍」活動，並與該區商戶合作派發消費券、小食和飲品，刺激區內人流促進消費。

今次會議上有多個政商團體出席，包括美麗華集團、栢麗購物大道管理公司、路政署、尖沙咀街坊福利會等。栢麗購物大道代表雷志偉表示，夜繽紛期間栢麗購物大道會設情人節主題打卡點，「有啲藝術裝置會動、發光」，他預計打卡點會在一月底完成。美麗華集團企業傳訊經理李昕庭亦指，美麗華廣場4個出口設龍年燈飾，其中美麗華二期面向清真寺的那一段彌敦道，會放置6個座地LED發光燈牌供打卡。美麗華集團會邀請不同人士在商場特設街頭表演區表演。

「玉器街」研辦天光墟設特色攤位

李昕庭續提到商場與旺角街坊福利會之間有一條斜路平日缺乏裝飾，因此活動期間添置燈飾、燈籠；商場部分商戶亦會有優惠提供，細節需要未來敲定。委員會主席葉傲冬亦指，正和康文署商討，在九龍公園有樓梯畫的地方，用新技術照明，給予人新的感覺；而「玉器街」亦正研究舉行天光墟，設特色攤位。

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議員質疑打卡點設計大同小異

活動多以打卡點為主，區議員黃建新關注打卡點設計大同小異，「全世界都有心(形裝飾)嘅，點解要嚟到香港尖中打卡？」他認為打卡點應有油尖旺特色。他又提到，不少前線商人表示市面並非無旅客打卡，「而是他們只是來『打卡』，『打卡』完到底他們肯不肯消費」，認為既要鼓勵旅客打卡，亦要把消費券和活動連結，例如旅客需要先打卡，才可獲消費券，他相信此舉能夠鼓勵旅客在港消費。

倡推「尖沙咀護照」供打卡蓋印

另一位區議員楊鎮華亦認同，打卡點需有活動配合。他建議推出「尖沙咀護照」(或稱「彌敦道護照」)，護照內會有多個尖沙咀著名景點資訊，在港鐵站派發；參與者可到各個景點打卡蓋印，集齊一定數量便可到美麗華商場或栢麗購物大道換領獎品，令到訪打卡點的過程更有趣，並達致人流疏導。楊鎮華又提到，「夜舞光龍」活動亮燈儀式舉行時，應該安排多幾次表演。即使表演完結後，他亦建議「夜光龍」可仿效花車巡遊後停泊於林村的做法，把「夜光龍」安置在尖中一帶供打卡。

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