尖沙咀中間道地盤四級火 火勢波及國際電信大廈和喜來登酒店 至少兩人受傷

【04:00更新】運輸署於凌晨約3時45分發出特別交通消息，因應火警，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的全線仍然封閉。同時彌敦道(尖沙咀方向)介乎佐敦道與梳士巴利道之間的全線，以及彌敦道(佐敦道方向)介乎海防道與梳士巴利道之間的全線現已封閉，梳士巴利道(紅磡方向)近中間道的第1及第2線亦已封閉。受影響巴士第N21、N216、N241、N271、N281及N796號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。

【02:00更新】消防於凌晨1時46分，將尖沙咀中間道地盤火警升為四級。

尖沙咀晚上11時許，一重建中的大廈發生大火，現場消息指最少兩人被跌落的火屑燒傷，被送往伊利沙伯醫院治理。

現場為中間道國際電信大廈旁，屬帝國集團興建中42層的「海員之家」(MARINERS' CLUB)大廈地盤，晚上11時許發生大火，頂層超過十層焚燒，火光熊熊。瞬間全幢大廈隨即陷入一片火海，儼如一條巨型火柱，並有不少火屑跌落地面。消防及警員到場劃出封鎖線，防止市民走近。及後，火勢逐漸波及鄰近的國際電信大廈、喜來登酒店、遠東大廈、重慶大廈及緬甸臺恆星樓等，現場消息指，大批住客已經疏散，離開受大火影響的大廈。