尖沙咀兩工人疑地底吸沼氣昏迷　料被困過夜送院搶救不治(更新)

【20:50更新】尖沙咀懷疑有工人吸入地底沼氣不治！今日(24日)早上7時許，警方接報指2名工人在柯士甸道西1號一個地盤工作期間暈倒，到場發現地盤傳出異味，懷疑有沼氣洩漏。救援人員趕赴現場後，先後救出兩名在地底工作的工友，惜兩人當時已陷入昏迷，送伊利沙伯醫院搶救後同告不治。港鐵回覆《am730》確認，意外離世的工人當時正進行商場圓方冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，勞工處亦將發出暫時停工通知書。 據了解，兩名死者昨日日間已經在地盤維修水喉，惟其他工友今日發現他們仍未離開工地，而兩人家屬昨晚見家人遲遲未歸亦曾致電地盤負責人，惜對方礙於夜深未有接聽。地盤負責人今日再接獲家屬來電後，返回地盤揭發事件。其中一名死者的妻子郭太稱，沒有理由兩名工人在地底工作，地面卻沒有人監察情況，質疑「冇理由收工少咗人都冇人知」，無法接受已經與昨日仍「好地地」的丈夫天人永隔。

工權會批事件非常離譜 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，事件非常離譜、不能接受，批評僱主並無確保員工有否安全離開工作現場，以及要求相關人士盡快交代事件。 涉事工地屬於旁邊的港鐵商場圓方，兩名工人當時正進行冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，由冷氣承判商負責，工作地點為柯士甸道西下方。港鐵高度關注事件並感到難過，向意外過身工友的家人致以衷心慰問，並會透過專為建造業內有需要家屬提供支援的機構香港明建會，向每位工友的家庭提供各十萬元現金作應急之用。港鐵表示，已督促承辦商在此困難時刻，務必盡力協助及照顧家屬的需要，並會就事件展開嚴正調查，包括檢視有關工序及承辦商的上報機制，亦會全面配合相關政府部門的調查。 勞工處對意外十分難過、對其家屬致以深切慰問，獲悉意外後已派員到場調查，處方將向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該冷卻管道內進行任何工作，直至信納他們已採取措施消除有關危害。