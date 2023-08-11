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2023-08-11 17:16:38

尖沙咀兩16歲少女賣淫　揭身世坎坷一人父死母坐監

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警方拘捕一名20歲本地女子，並帶走兩名16歲女童回警署調查。(警方提供)

警方拘捕一名20歲本地女子，並帶走兩名16歲女童回警署調查。(警方提供)

警方破獲尖沙咀一個賣淫場所當時淫窟共有6名女子（1627歲），其中兩名最年輕的16歲少女身世坎坷，相信該賣淫集團以未成年少女作為招徠。

16歲少女無親無故以淫窟為家

警方初步調查顯示，被帶走的兩名16歲少女當中，其中一人的父親已離世，母親仍在監獄服刑，在無親無故下，在上址留宿及賣淫；另一名少女同樣因家庭問題下海接客賣淫，其家人接獲警方通知後，已表示會帶少女回家照顧。警方亦考慮就案中的未成年少女向法庭申請保護兒童令以作監護。

尖沙咀賣淫集團兩16歲少女身世坎坷，一人父死母坐監以淫窟為家。

賣淫集團於社交平台貼「揀女攻略」

消息指，賣淫集團疑利用社交平台招客，上載大量少女性感照及「揀女攻略」，列明各少女專長及特性，每小時肉金1,1001,900元不等，16歲至27歲的女子作招徠吸客，再從肉金抽佣圖利。據指，警方調查發現該集團抽佣高達五成，部分少女月入可達7萬元。

據指其中一人報稱為醫科生

集團於尖沙嘴金巴利道一棟大廈的舊賓館作賣淫場所，營運約半年，並標榜尖沙嘴只此一家。集團更在網上招攬新血：「歡迎24歲以下女生加入我們，輕鬆工作環境，無是非，無勾心鬥角」。該些少女大部分為無業，其中一人報稱是醫科生，已賣淫約半年。

警淫窟內發現3名女子正與嫖客交易

消息指，西九龍總區重案組探員於昨傍晚6時許，看見一名16歲少女進入金巴利道永利大廈一單位，於是突擊搜查上址，在淫窟內發現3名女子正與嫖客交易，另兩名女子單獨在房間內，女主持則在大廳打點，現場有大量避孕套、潤滑劑、漱口水和夾萬內檢獲6,420元現金。

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