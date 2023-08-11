尖沙咀兩16歲少女賣淫　揭身世坎坷一人父死母坐監

警方破獲尖沙咀一個賣淫場所，當時淫窟共有6名女子（16至27歲），其中兩名最年輕的16歲少女身世坎坷，相信該賣淫集團以未成年少女作為招徠。

16歲少女無親無故以淫窟為家

警方初步調查顯示，被帶走的兩名16歲少女當中，其中一人的父親已離世，母親仍在監獄服刑，在無親無故下，在上址留宿及賣淫；另一名少女同樣因家庭問題下海接客賣淫，其家人接獲警方通知後，已表示會帶少女回家照顧。警方亦考慮就案中的未成年少女向法庭申請保護兒童令以作監護。