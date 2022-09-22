尖沙咀吊帶裙男子疑避掃黃 危站大廈外牆簷篷 被警方拘捕

【20:45更新】警方舉行記招交代案情，有組織罪案及三合會調查科警司呂思灝表示，在今次掃黃行動中拘捕7男18女。而經警方初步調查，涉嫌從3樓一個單位的窗戶爬出的人士，是一名持護照入境的30歲泰國籍男子，他由救護車送往伊利沙伯醫院治理，案件暫列作「有人在危險位置」處理。

今日下午約4時，尖沙咀加拿分道33號2樓，一名身穿粉紅色吊帶睡裙的「女子」，坐在大廈外牆的簷篷，神情驚慌，情況頗為危險。現場吸引大批市民圍觀及拍攝，每當「女子」試圖找方法回到地面，均引起尖叫聲不斷。幸而最後有驚無險，「女子」安全著地。

據現場市民拍攝的影片可見，該「女子」身處大廈外牆簷篷，不時望向大廈玻璃窗，似在逃避追捕。她(他)曾嘗試利用外牆的電線「借力」往下，可惜未能成功。及後，她(他)爬到下一層的冷氣機，再雙手拉著冷氣機的支架，打算跳落地下。當時已有幾位熱心市民上前，預準將她(他)接住。之後該「女子」改為跳到交通指示牌，並在市民協助下，終於能夠回到地下離開。