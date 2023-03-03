尖沙咀大火｜彌敦道全線封閉　一文睇清多條受阻巴士線 (更新)

運輸署宣布，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的全線封閉；彌敦道(尖沙咀方向)介乎佐敦道與梳士巴利道之間的全線及彌敦道(佐敦道方向)介乎海防道與梳士巴利道之間的全線封閉；梳士巴利道(紅磡方向)近中間道的第1及第2線亦已封閉。

【09:35更新】 尖沙咀中間道海員俱樂部重建地盤，周四午夜發生四級火警，通宵焚燒，到今早8時半大致救熄，暫未接獲受傷報告。然而，受火警影響，彌敦道介乎佐敦道至梳士巴利道封閉，59條巴士路線會改道行駛，班次或因而有所延誤。

九巴 59 條巴士 線改道 部分港鐵站出口關閉

九巴宣布，受火警影響，彌敦道(介乎佐敦道至梳士巴利道)封閉，九巴途經該區的巴士路線會改道行駛，班次或因而有所延誤。九巴已加派外勤人員協助乘客，並呼籲乘客預留充裕的出行時間。59條路線受影響，如下：

1, 1A, 2, 3X, 5, 5C, 5A, 6, 7, 8, 8A, 8P, 9, 12, 13X, 14X, 26, 26X, 28, 35A, 35X, 36X, 41A, 81C, 87D, 87E, 98D, 98P, 110, 203C, 203S, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 230X, 234X, 234P, 237A, 242X, 252B, 259B, 259C, 260B, 260X, 261B, 268B, 269B, 271, 271B, 271P, 270A, 270C, 280X, 281A, 281B, 281X, 296D

港鐵尖沙咀站部分出口關閉

另外，城巴巴士第50，A21，E21X號線及新巴巴士第790及796P須改道行駛；港鐵尖沙咀站E出口、尖東站K、L1及L3出口亦暫時關閉。