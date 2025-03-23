尖沙咀女稱被老公打無屋企返　抱狗敲車窗求助 網友：「真係凄凄慘慘戚戚，定磨滅同情心嘅騙子?」

近日社交平台有網民表示，在尖沙咀遇到手抱一隻狗的女子敲車窗求助，該女子聲稱「被老公打無屋企返」，希望車主可以載她；但當被拒絕後，又聲稱「好耐無食嘢」，希望車主可以「買嘢食畀佢」。遭遇事件的Cam主上網發文，表示「有無人都喺尖沙咀遇過呢個抱住隻狗喊晒嘅女人，劈頭叫人車佢，然後又話比老公打無屋企返住喺附近，到最後話幾耐無食過野叫你買野食俾佢，有無人都遇過佢呢? ；更質疑「到底真係咁凄凄慘慘戚戚，定又係啲磨滅人類同情心嘅騙子?」
從Cam主的影片可見，事發為本月20日的下午5時，在影片開頭已聽見女子哽咽的聲線，疑詢問Cam主可否載她一程，但被Cam主以「我都趕時間為由」拒絕；及後見女子未有離開，Cam主便問道「你想點樣呀？你想點樣呀？」，女子於是回應指，「我老公佢打我呀，打我呀.....我真係諗唔到啲咩辦法先走落嚟，我問咗好多㗎車都無人理我。」她又向樓主表示自己住在這裡附近，更說出所住大廈名稱。
Cam主隨後建議女子報警，「你咁樣都避唔到一世」，但女子又表示，「好多日無食過嘢, 你可唔可以買嘢食畀我?」但被拒絕，並再向她重申建議報警處理,女子聽後不發一言離開。
疑事件另有內情
有多名網民指亦遇過這位女子，懷疑事件另有內情。其中有住尖沙咀的網友表示，有一天的早上8時許在金馬倫道見到該女子，「佢行埋嚟同我講，可唔可以救佢，佢俾佢老公打，佢好多日冇食過嘢，可唔可以俾啲錢佢買個包食」，網民望一望她個身同隻狗，無表面傷痕，隻狗亦未見得有問題；於是提議協助幫女子報警，但對方一直話唔好，報警會俾佢老公打死，「咁我當時趕時間返工，就話咁我幫唔到你啦！」網民便轉身就走，但他亦指「佢有小小似道姑，諗緊隻狗好慘」
網民：慣犯嚟
另有人亦在旺角黑布街遇過涉事女子，稱「佢目標係駕車人事，對上遇到都應該有年半左右，對白都係甘上下，不過如果佢咁樣比老公打左至少年半以上佢應該都比人打到殘廢」；「好耐啦！ 我3年前係加連威老道紅x餐廳泊路邊等人時遇過佢，劇情對白完全一模一樣，樣子及聲音都係佢，我冇理佢就走開，慣犯嚟，道姑一名。似乎佢專向泊路邊司機埋手搵食；「我以前都遇過話比老公打嘅人，不過應該唔係同一個人，睇樣無穿無爛小心被人呃」；「上星期山林道俾佢敲過窗，咁啱有差佬行過，佢自己走咗」
不過亦有人認為女子的精神狀況或有問題，「一睇就知佢唔正常啦」、「可能精神有問題」、「時世吳好，請記緊鎖車門」，更指「我覺得狗狗好慘」。