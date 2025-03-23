尖沙咀女稱被老公打無屋企返　抱狗敲車窗求助 網友：「真係凄凄慘慘戚戚，定磨滅同情心嘅騙子?」

近日社交平台有網民表示，在尖沙咀遇到手抱一隻狗的女子敲車窗求助，該女子聲稱「被老公打無屋企返」，希望車主可以載她；但當被拒絕後，又聲稱「好耐無食嘢」，希望車主可以「買嘢食畀佢」。遭遇事件的Cam主上網發文，表示「有無人都喺尖沙咀遇過呢個抱住隻狗喊晒嘅女人，劈頭叫人車佢，然後又話比老公打無屋企返住喺附近，到最後話幾耐無食過野叫你買野食俾佢，有無人都遇過佢呢? ；更質疑「到底真係咁凄凄慘慘戚戚，定又係啲磨滅人類同情心嘅騙子?」

從Cam主的影片可見，事發為本月20日的下午5時，在影片開頭已聽見女子哽咽的聲線，疑詢問Cam主可否載她一程，但被Cam主以「我都趕時間為由」拒絕；及後見女子未有離開，Cam主便問道「你想點樣呀？你想點樣呀？」，女子於是回應指，「我老公佢打我呀，打我呀.....我真係諗唔到啲咩辦法先走落嚟，我問咗好多㗎車都無人理我。」她又向樓主表示自己住在這裡附近，更說出所住大廈名稱。

Cam主隨後建議女子報警，「你咁樣都避唔到一世」，但女子又表示，「好多日無食過嘢, 你可唔可以買嘢食畀我?」但被拒絕，並再向她重申建議報警處理,女子聽後不發一言離開。