尖沙咀廣東道多輛「子彈仔」狂飆　1人遭私家車撞飛倒地 (有片)

尖沙咀廣東道發生一宗交通意外。網上流傳一影片，長約半分鐘，片段中可見約逾10輛俗稱「子彈仔」的改裝單車，沿尖沙咀廣東道往油麻地方向疾駛，同時大聲播放音樂。
車隊沿左一線和左二線並排前行，當駛至戲曲中心對開時，其中一輛單車獨自駛上快線，一輛私家車駛至，疑收掣不及遂撞向該名單車手，事主被拋上車頭的擋風玻璃繼而重摔落地，其後負傷一拐一拐地走回路旁。同行騎手見狀停車上前了解傷勢，損毀單車則遺留路上。
涉事私家車及後嘗試將車駛向行人路旁，遇上一輛的士駛至，險與私家車相撞，的士司機當即急煞響號，途人見狀發出驚呼。上載影片的網民於片段最後將車禍過程放大，惟並未有註明車禍發生的日期和時間，加上因拍攝距離較遠，未能看清傷者性別及傷勢。
據了解，「子彈仔」為廣東話俚語，又稱「街車」，七十年代末起於香港流行。由於其車架較一般單車短，重心較低，單車手須將身體傾前駕駛，外型酷似子彈而得名；亦有車手會為其裝上車頭燈及喇叭設備，屬本港一種次文化。按《道路使用者守則》，騎單車者應注意除超車或於單車徑上騎單車外，必須單排行車；如情況安全及在不會對交通造成嚴重干擾的情況下，騎單車者可駛往行車線的中間前進，惟駛出時應留心隨後而來的車輛；駕駛時亦應小心行人，特別是幼童。