尖沙咀廣東道多輛「子彈仔」狂飆　1人遭私家車撞飛倒地 (有片)

尖沙咀廣東道發生一宗交通意外。網上流傳一影片，長約半分鐘，片段中可見約逾10輛俗稱「子彈仔」的改裝單車，沿尖沙咀廣東道往油麻地方向疾駛，同時大聲播放音樂。

車隊沿左一線和左二線並排前行，當駛至戲曲中心對開時，其中一輛單車獨自駛上快線，一輛私家車駛至，疑收掣不及遂撞向該名單車手，事主被拋上車頭的擋風玻璃繼而重摔落地，其後負傷一拐一拐地走回路旁。同行騎手見狀停車上前了解傷勢，損毀單車則遺留路上。