尖沙咀擄人禁錮案 警尋回女事主 涉10萬錢債糾紛

一名女子前日中午在尖沙咀鬧市遭人擄走疑再被禁錮，期間驚動途人報警。事件有新進展，警方於同日傍晚在馬鞍山恆安邨附近發現懷疑涉案車輛，並當場尋回女事主。2男1女涉非法禁錮及無牌駕駛被捕。警方昨透露，女事主與被捕人互相認識，案發前，其中一名被捕人涉曾在女事主家門外縱火，案件涉10萬元錢債糾紛。 被捕3人年齡介乎34至53歲，均報稱無業，與47歲無業女事主互相認識。油尖警區重案組督察陳君圖昨交代案情指，34歲被捕男子與女事主有約10萬元的私人借貸糾紛，相信事主由4月中開始欠債，被帶到青衣一公屋單位禁錮，雙方曾商討如何拆解債務，其後被捕人已同意釋放事主。

警方前日中午12時接報，女事主在尖沙咀宜昌街近亞士厘道街上，突然被兩名男士挾持再押上一輛福士黑色私家車，她大叫期間驚動途人報警。當時附近亦停泊一輛疑涉案平治深灰色房車。警員接報趕至時私家車已逃去，油尖警區重案組隨即接手案件，調查後發現，2輛私家車在案發後曾一同在青衣一個公共屋邨的停車場停泊，有人隨即將事主帶往上址一單位禁錮。 警方在同日傍晚6時，於馬鞍山恆安邨附近發現涉案平治房車停泊在街上，並在車上發現女事主，她並無受傷，拘捕一名53歲女司機，涉非法禁錮。她為平治房車的登記車主及涉案公屋單位的租客，據悉當時她企圖將事主載到另一地點。