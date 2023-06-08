尖沙咀海防道塌樹壓中賓利　專家：折斷位置幾乎齊口顯示樹根已爛 (更新)

【19:15更新】新增詹志勇回應
尖沙咀海防道今日(8日)下午有大樹倒塌，壓住一輛途經的賓利房車，司機一度被困，由消防員救出車外，司機報稱胸口不適，送往伊利沙伯醫院治理。另外，截至今日下午4時，本港錄得4宗塌樹報告。
工人用工具將倒塌大樹鋸開
事發在下午約2時30分，現場是海防道近漢口道燈位，一棵約15米高的大樹突然塌下，橫臥在九龍公園對開的行車線，壓中一輛駛經的賓利房車，司機一度被困車內，其後由消防救出。消防員及工人用工具將倒塌大樹鋸開，可見房車擋風玻璃碎裂。
至於涉事賓利房車的「ZFU 1」車牌，亦成為網民討論焦點。記者翻查運輸署記錄，該自訂車牌在2019年時以5,000元拍賣售出。
詹志勇：真菌攻上樹幹底部已經死亡
教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇指，海防道塌下的大樹高逾10米，估計是石粟，樹齡逾60年，並指該樹折斷位置幾乎齊口，顯示樹根已爛，「樹頭內黑晒、霉晒」，真菌攻上樹幹底部，已經死亡。他解釋，90年代前市政局興建九龍公園時，將其中一幢舊樓改建成今天的文物探知館，並在斜坡上方興建大平台，即現時露天茶座位置，「倒幾百噸泥封住，令大樹的根窒息和渴死」，當年他曾去信前市政局反對計劃，亦獲邀請作口頭講解，但最終前市政局一意孤行，令他非常氣憤和擔心，「每次經過海防道都看看那些樹，擔心有日會跌下來，結果這個擔心在幾十年後發生」。
他又指，海防道有十多棵樟樹，比石粟更為粗壯，因整個平台下的樹的生長環境一樣，樟樹亦將會塌下，屆時後果更不堪設想，並形容今次塌樹未有人命傷亡實屬幸運，若大樹砸毀車頭，或者擊中途人，後果將更為嚴重。他建議，政府應拆去文物探知館外的露天茶座，「你幾時見個茶座有人用」，又說當天犯下錯誤，就應糾正還原，讓土壤條件回復，大樹仍有機會重生新的根，有希望復元。