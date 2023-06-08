尖沙咀海防道塌樹壓中賓利　專家：折斷位置幾乎齊口顯示樹根已爛 (更新)

【19:15更新】新增詹志勇回應

尖沙咀海防道今日(8日)下午有大樹倒塌，壓住一輛途經的賓利房車，司機一度被困，由消防員救出車外，司機報稱胸口不適，送往伊利沙伯醫院治理。另外，截至今日下午4時，本港錄得4宗塌樹報告。

工人用工具將倒塌大樹鋸開

事發在下午約2時30分，現場是海防道近漢口道燈位，一棵約15米高的大樹突然塌下，橫臥在九龍公園對開的行車線，壓中一輛駛經的賓利房車，司機一度被困車內，其後由消防救出。消防員及工人用工具將倒塌大樹鋸開，可見房車擋風玻璃碎裂。

至於涉事賓利房車的「ZFU 1」車牌，亦成為網民討論焦點。記者翻查運輸署記錄，該自訂車牌在2019年時以5,000元拍賣售出。