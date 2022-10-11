尖沙咀英皇珠寶遇劫 3匪掠2000萬元翡翠頸鏈

尖沙咀發生珠寶店劫案，兩名持刀劫匪假扮顧客，搶走店內一條值2,000萬元翡翠頸鏈，再登上接應私家車逃去，全程只有數分鐘；警方事後在油麻地尋回懷疑賊車，在車上檢獲賊人懷疑打劫時用的利刀、背囊及手套，正追查3名非華裔匪徒。

現場是廣東道8號地下英皇鐘錶珠寶，根據警方發放圖片，涉案的頸鏈鑲有13粒翡翠，周邊另有鑽石配襯。閉路電視錄低案發經過，穿著一黑一白衣服的兩名男子在飾櫃前以刀指嚇職員，搶走頸鏈後迅速逃去，全程少於5分鐘；閉路電視片段所見，當時店內沒有顧客，但有3名職員︰一人站在飾櫃後，一人站在飾櫃附近，另一人站在較後位置，賊人逃走後，有職員一度試圖追截。

附近另一部閉路電視則拍得，賊人離開珠寶店後，迅即衝上停泊在北京道與廣東道交界一輛黑色私家車，當時街上亦有行人。賊人上車時，走近後座的賊人當時還未完全上車及未關好車門，私家車已擬駛離現場，期間曾略為煞車讓後座賊人完全上車關門，私家車之後絕塵而去。

