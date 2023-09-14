尖沙咀錶行劫案 多兩南亞裔疑犯落網 14歲童涉招攬10歲半友人逃學作案

4名被捕人士當中3人為巴基斯坦籍，分別為19歲青年、在逃接應車司機的17歲胞弟。17歲青年涉在警方調查時，訛稱不認識在逃疑犯，涉嫌誤導警務人員，二人在周一被捕；警方周二在東區拘捕多一人，護照資料顯示年僅10歲半，昨在元朗拘捕第4人，為一名14歲印度裔男童，相信他亦有份參與劫案。

尖沙咀廣東道錶行周一(11日)發生劫案，3名戴上口罩南亞裔男子闖入錶行，30秒內掠走20隻總值約370萬元名錶，並乘接應私家車離開。警方在案發後一個半小時在飛鵝山腳拘捕一名涉案19歲巴基斯坦籍青年及起回所有失物，並表示同時已掌握其他在逃疑犯，連同周一晚被捕的一名17歲少年涉誤導警務人員，累計拘捕4人。最新被捕的包括一名14歲和10歲半的男學生。警方仍在追緝負責駕駛接應車的司機。

調查是否有人虛報年齡

警方昨日(13日)下午押解該名「10歲半」疑犯到廣東道案發現場重組案情。疑犯被黑布蒙頭，但身材頗高大，似15、16歲，與押解他的探員身高相若。據悉，他在巴基斯坦出世，父母為香港居民，於2018年在當地申請護照後來港，已有香港居留權，但因未滿11歲，故未領取香港身份證。消息透露，警方亦會調查是否有人虛報年齡。

消息又指，該名男學生案發當日向父母聲稱上學，但卻涉嫌參與尖沙咀劫案，犯案時身穿校服，但有加添外衣作遮掩。犯案後隨同黨登上接應車輛逃離現場，並在中途與19歲疑犯轉乘的士到飛鵝山，期間他在車上脫去外衣，下車時只穿着校服。到飛鵝山後，19歲疑犯將贓物埋在一處叢林的樹下，而學生則截乘村民的順風車前往彩虹後離開。他按時穿着校服扮放學回家，但因早上逃學，校方已通知其父母，前日(12日)他返學時被罰留堂，其後被警方拘捕。

消息指，「10歲半」男童報稱，被其中一名劫匪招攬犯案，報稱可獲5,000元報酬，此名男童當日負責手持鐵鎚扑欄飾櫃再掠去櫃內手錶。

昨日落網的14歲印度裔男童，報稱讀中一，案發後匿藏於元朗一賓館房間內，相信有份參與劫案。據指，他就讀觀塘一間中學，與東區讀書的「10歲半」疑犯經同一圈子認識，平日在觀塘區玩樂，10歲半疑犯疑被他招攬加入行劫。14歲疑犯案發當日懷疑亦是逃學，並身穿校服犯案，事後乘接應車逃走，中途下車之後曾返回何文田愛民邨住所。

案發於周一下午約3時48分，尖沙咀廣東道「名人站」遭數名南亞裔劫匪持刀及鐵鎚行劫，掠去20隻手錶，之後登上一輛七人車逃去。西九龍總區重案組按情報分析火速破案，案發約一個半小時後在飛鵝山山腳拘捕19歲青年，在近叢林檢獲一個背囊並起回所有失物，於周二在九龍灣一露天停車場發現懷疑賊車。