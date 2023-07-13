尖沙咀錶行劫案｜3疑犯中兩人涉搶劫罪明提堂　10隻被劫去手錶仍未尋回

尖沙嘴麼地道一間錶行，上周四遭匪徒劫去總值約360萬元的財物，目前拘捕3人被捕，其中1人已保釋外出，另2人正被扣查。警方稍後會落案控告該2人｢搶劫罪｣，明日在九龍城裁判法院提堂。

3名蒙面匪徒持刀錘劫10隻手錶

西九龍總區重案組第三隊重督察周家文今日講述案情時表示，上周四（6日）下午2時20分，麼地道發生一宗搶劫案，3名蒙面匪徒持鐵錘及利刀闖入一間錶行，打破飾櫃並掠去10隻手錶，總值約港幣360萬元。匪徒隨即登上一輛停泊在門外接應的私家車逃去。案件中並無人受傷。其後，警方在紅磡區發現匪徒棄置的接應車輛，當時該私家車被套上一對假車牌，同時在附近尋獲鐵錘、利刀及一些衣物。