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2023-07-13 16:06:02

尖沙咀錶行劫案｜3疑犯中兩人涉搶劫罪明提堂　10隻被劫去手錶仍未尋回

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尖沙咀錶行劫案｜3疑犯其中兩人明提堂　360萬元賊贓去向未明

尖沙咀錶行劫案｜3疑犯其中兩人明提堂，360萬元賊贓去向未明。

尖沙嘴麼地道一間錶行，上周四遭匪徒劫去總值約360萬元的財物，目前拘捕3人被捕，其中1人已保釋外出，另2人正被扣查。警方稍後會落案控告該2人｢搶劫罪｣，明日在九龍城裁判法院提堂。

3名蒙面匪徒持刀錘劫10隻手錶

西九龍總區重案組第三隊重督察周家文今日講述案情時表示，上周四（6日）下午220分，麼地道發生一宗搶劫案，3名蒙面匪徒持鐵錘及利刀闖入一間錶行，打破飾櫃並掠去10隻手錶，總值約港幣360萬元。匪徒隨即登上一輛停泊在門外接應的私家車逃去。案件中並無人受傷。其後，警方在紅磡區發現匪徒棄置的接應車輛，當時該私家車被套上一對假車牌，同時在附近尋獲鐵錘、利刀及一些衣物。

 

3疑犯均報稱無業

西九龍總區重案組接手調查案件，並於翌日（7日）及昨日（12日）分別於元朗､葵涌及屯門以｢搶劫罪｣一共拘捕3名中國藉男子。3名被捕人士年齡介乎3341歲，均報稱無業，其中1人已保釋外出，另外兩人正被扣查。稍後警方會落案控告該兩人｢搶劫罪｣，並會於明日在九龍城裁判法院提堂。

案中被劫去的手錶仍然未尋回

警方的調查工作仍在繼續，不排除稍後會有更多人被捕。案中被劫去的手錶仍然未尋回，警方向市民及售賣名貴手錶的店鋪作出呼籲，如有人兜售來歷不明的名貴手錶，這些手錶有可能是贓物。請不要隨便購入，並請聯絡西九龍總區重案組3A隊提供相關資料（電話3661-8383）。

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