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2023-09-12 04:30:24
日報

尖沙咀錶行「名人站」遭劫370萬元名錶 警火速破案拘19歲巴漢起回贓物

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尖沙咀錶行持械劫案 尖沙咀錶行持械劫案 尖沙咀錶行持械劫案

尖沙咀再發生持械劫案。3名賊人持利刀及鐵鎚闖入錶行，30秒掠走20隻名錶，約值370萬元，得手後乘接應私家車逃去，一名女職員手指受傷。警方根據情報分析，火速破案，在飛鵝山腳截獲一名19歲巴基斯坦籍男子，懷疑涉案，並在附近起回全數賊贓；同時亦掌握其餘劫匪資料，相信很快可將他們繩之以法。

案發於昨午3時48分，3名戴上口罩的南亞裔男子突闖入廣東道16號地下錶行「名人站」，持利刀及鐵鎚劫去一批名錶，得手後登上一輛銀色的接應私家車往梳士巴利道逃去，職員報案求助。警方接報到場，封鎖現場調查，店舖門口遺下一把刀及多隻錶。店內飾櫃上有一把懷疑用來行劫的鎚，飾櫃玻璃粉碎、散落一地。警方於錶行附近一帶兜截但無發現。警方翻查店內閉路電視，追緝涉案劫匪。

西九龍重案組接手案件，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚交代案情指，3名賊人持刀、鐵鎚，在錶行搶掠半分鐘，賊人所乘私家車疑掛上假牌；而經深入情報分析和調查，案發後一個半鐘頭於飛鵝山山腳，截獲一名19歲巴基斯坦籍持香港身份證男子，涉及搶劫罪被捕，相信為其中一名劫匪。之後，警方在飛鵝山一處叢林，尋獲一個背囊，內藏20隻手錶，相信為案中被劫的手錶。警方晚上押解疑犯到黃大仙竹園邨桐園樓搜證。
 

尖沙咀一年多發生4宗械劫鐘錶珠寶店案

不計及昨日發生案件，過去一年多尖沙咀最少發生4宗械劫鐘錶珠寶店的案件，7月6日麼地道22號「樺泰錶行」被劫走約10隻手錶，總值360萬元。3月25日，4名穿反光背心的南亞裔匪徒闖入彌敦道36號重慶站購物商場2樓一間錶行，持刀指嚇職員掠走46隻總值約1,000萬元的名錶逃去。2022年10月10日，兩名假扮顧客的南亞賊人走進廣東道8號英皇珠寶店內，待店員取出一條約值2,000萬元的翡翠鑽石頸鏈時，亮刀指嚇並奪門逃去。去年8月18日，漢口道55號「名人站」報案，指被賊人搶去3隻總值約94萬元手錶。

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