尖沙咀長髮女當街遭躁男暴打　警拘16歲男有黑社會背景料涉感情問題 (更新)

【10月26日更新】警方留意到網上流傳片段，片段中一名女子在尖沙咀金巴利道85號被一名男子襲擊。案件交由油尖警區刑事調查組第七隊跟進，人員經初步調查，相信受害女子於上址曾與一名男子因感情問題爭執，期間該名男子懷疑以手及腳襲擊受害女子。警方經過深入調查及情報分析後，昨日(25日)在尖沙咀區拘捕一名16歲姓關男童涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH），被扣留調查後，獲准保釋候查，須於十一月下旬向警方報到。

油尖警區刑事調查主管陸智灝表示，被捕人有黑社會背景，當時是否有受藥物或酒精影響亦是其中一個調查方向，惟未能透露更多詳情。他又呼籲影片中被打的女受害人聯絡警方協助調查，並呼籲知情市民可致電3661 9242聯絡。

【10月24日更新】尖沙咀一名長髮女子遭躁男於街頭暴打。

該對男女目測年約20餘歲，身穿白色T恤短褲的男子，於尖沙咀街頭向一名長髮女子施暴。從影片中可見，該名躁男在尖沙咀柯士甸路與一名長髮女子拉扯糾纏，初時男子出手掌摑女子，惟他情緒越見激動，竟向女子頭部連環揮拳。同樣身穿白色上衣的女子跌在地上求饒，惟男子未有停手，反而繼續爆粗怒吼：「X你老母喊乜X嘢呀」。

躁男向女子頭臉揮拳

其後，男子再用力扯女子頭髮，並再向女子頭臉揮拳，其間女子多次舉起右手希望對方停手，惟男子只繼續高聲向她指罵，繼而再用力踢向女子，她隨即應聲暈倒，似乎失去意識，男子竟看似不在意，並拾起跌在馬路上的手機，之後才慢慢行近女子，片段就此結束，暫未知女子傷勢如何。