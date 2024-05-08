尖沙咀鬧市再現劫案 5南亞漢持械闖入錶行 埋伏警擎槍一網成擒

尖沙咀鬧市昨再發生劫案。海防道及漢口道交界一間鐘錶珠寶店近中午12時，有5名南亞裔男子持械闖入企圖行劫，其間以鐵鎚破壞店內兩個玻璃飾櫃。消息指，警方早前已接獲情報並在場埋伏，劫匪到場準備作案時便一擁而上。警方指，行動期間遇到反抗，但強調對方未有使用手槍，探員在一度拔槍警誡後徒手制服所有劫匪。
事發昨中午約11時55分，5名年齡介乎23至35歲的南亞裔男子，乘坐一輛白色私家車到場，蒙面手持鐵鎚及刀進入一間鐘錶珠寶店行劫。
據遇劫店舖發布的事發片段，可見5名涉案人逐個落車後一同步入鐘錶珠寶店，其間在門外被一名行人阻擋。劫匪闖入店舖後亮出鐵鎚和利刀，然後集中擊向一個飾櫃，有一名劫匪更險遭同夥的鐵鎚打中。約10秒後，有劫匪指示其中一人轉到店內其他飾櫃繼續嘗試擊毀玻璃。
在劫匪闖入店舖18秒後，在場埋伏的探員便到達店外並擎槍示警，有劫匪見狀嚇得掉落手上的利刀和舉起左手示意投降，探員之後要求5名劫匪踎低再逐一制服，其間一度有人掙扎。
劫匪曾否「踩線」待查
被捕的5名劫匪包括持有香港身份證的23歲巴基斯坦漢、持「行街紙」的29歲巴基斯坦漢和35歲孟加拉漢，以及身上無身份證明文件、相信是非法入境者的29歲孟加拉漢和33歲巴基斯坦漢。事件中鐘錶珠寶店沒有財物損失、無人受傷，但店內有兩個飾櫃受損，警方在現場檢取兩把牛肉刀、3把鐵鎚和1個紅白藍膠袋作證物，又在涉案私家車套取指模和打開車頭蓋檢查。
西九龍總區刑事部警司賈錦琳強調，案件劫匪未有使用手槍，但曾經反抗，又指警方高度重視行劫案，強調一向有收集情報打擊罪案，現時仍要調查劫匪事前曾否「踩線」、有否其他同黨、以往犯罪紀錄和車輛來源等。案件列作「行劫」，由西九龍重案組繼續調查跟進，被捕人現正被扣留調查。據報，警方刑事情報科探員昨早已由元朗跟蹤劫匪至尖沙咀。
同店6年三度遇劫
遇劫鐘錶珠寶店負責人向傳媒引述當時店內職員稱，全部劫匪均說廣東話，甫進店便高呼「打劫」，又指區內其他鐘錶珠寶行亦不時遇劫，不應以「多次被劫」形容該店。翻查資料，今次遇劫的分店在2018年和2022年都曾遭匪徒入內打劫，位於廣東道的另一分店去年亦遭賊人行劫。
有遇劫鐘錶珠寶行附近的商戶向傳媒指，事發時聽到有人大叫「快啲走」，其後就見到有數名蒙面的便衣探員在已落半閘的店外，驅離圍觀群眾，又指起初未知蒙面人為警員時都感到害怕。有另一商戶亦稱，當時因擔心有事而不敢走出店外了解發生何事，對於涉事店舖多次成為匪徒目標更坦言感到擔心。