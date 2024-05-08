尖沙咀鬧市再現劫案 5南亞漢持械闖入錶行 埋伏警擎槍一網成擒

尖沙咀鬧市昨再發生劫案。海防道及漢口道交界一間鐘錶珠寶店近中午12時，有5名南亞裔男子持械闖入企圖行劫，其間以鐵鎚破壞店內兩個玻璃飾櫃。消息指，警方早前已接獲情報並在場埋伏，劫匪到場準備作案時便一擁而上。警方指，行動期間遇到反抗，但強調對方未有使用手槍，探員在一度拔槍警誡後徒手制服所有劫匪。

事發昨中午約11時55分，5名年齡介乎23至35歲的南亞裔男子，乘坐一輛白色私家車到場，蒙面手持鐵鎚及刀進入一間鐘錶珠寶店行劫。

據遇劫店舖發布的事發片段，可見5名涉案人逐個落車後一同步入鐘錶珠寶店，其間在門外被一名行人阻擋。劫匪闖入店舖後亮出鐵鎚和利刀，然後集中擊向一個飾櫃，有一名劫匪更險遭同夥的鐵鎚打中。約10秒後，有劫匪指示其中一人轉到店內其他飾櫃繼續嘗試擊毀玻璃。

在劫匪闖入店舖18秒後，在場埋伏的探員便到達店外並擎槍示警，有劫匪見狀嚇得掉落手上的利刀和舉起左手示意投降，探員之後要求5名劫匪踎低再逐一制服，其間一度有人掙扎。