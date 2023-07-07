尖沙咀麼地道錶行劫案 一分鐘掠8手錶失380萬

網上流傳一段影片，疑是事發一刻，戴著口罩及帽的賊人由錶行跑出，其中一人懷疑手持長刀。

香港再發生鬧市劫案。尖沙咀麼地道一間鐘錶行，昨午遭5名持刀或鐵鎚男子闖入打劫，掠去最少8隻手錶，市值約380萬元，其後登上接應私家車逃去無蹤。

現場為尖沙咀麼地道28號樺泰錶行，案發於昨午2時許，多名途人目擊事件致電報案，指兩名黑衣蒙面賊人持利刀和鐵鎚等闖入錶行，指嚇店員及店內客人，扑毀飾櫃大肆搜掠，整個過程少於一分鐘，得手後與附近「睇水」帶口罩灰衣賊人等一同登上門外接應的銀色私家車逃去。

警方接報到場，刑偵探員及鑑證科人員拉起封鎖線，到場搜證，並在櫥窗及飾櫃等套取指模，及檢取證物。另一邊廂，警方亦在多條主幹道設置路障及截查可疑車輛，追緝5名年約30至40歲匪徒歸案。據了解，部分賊人為非華裔人士。有附近大廈保安指，事發時聽到有人大叫；亦有遊客指，驚訝香港這麼繁榮先進，竟在白晝發生劫案。

案發後約一小時，警方在紅磡紅荔道及紅樂道交界發現懷疑涉案私家車，私家車疑套上假牌。多名探員到場調查。案件列作「搶劫」，交由油尖警區重案組跟進，暫未有人被捕。