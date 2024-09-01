尖沙咀「五支旗杆」今有杆無旗 昔日約會熱點多回憶

「尖沙咀五支旗杆等，不見不散！」還記得昔日相約朋友在五支旗杆集合的青蔥歲月嗎？在沒有手機的年代，地鐵又未開通，約人的必選地點正是五支旗杆之下。每逢平安夜、除夕夜等節日的晚上，五支旗杆的四周總會圍着重重的「人牆」，一點也不誇張。 文章出處：「當代中國」網站 五支旗杆1960年代豎立 迅即成為等人熱點 五支旗杆是香港的地標之一。大家未必會深究五支旗杆上懸掛了甚麼旗幟，但相約在五支旗杆下見面，卻是香港幾代人的集體回憶。 究竟五支旗杆是甚麼時候出現？翻查資料，約1960年代中，五支旗杆開始豎立在尖沙咀碼頭對開的位置。正確來說，它是位處尖沙咀海港城南面入口前地，也就是前身為九倉貨運碼頭、1966年啟用的海運大運附近。

海港城商場落成時，是亞洲第一個購物商場，也是全世界第一個將碼頭及購物融為一體的建築，不論對港人或遊客，都充滿新鮮感。因此，在五支旗杆下跟朋友會合後，大多數人都會到這個大型商場走走。 五支旗杆下等到發火 旁邊電話亭打上Call台留口訊 曾經在五支旗杆等人等到發呆的朋友，一定記得隔鄰的一排電話亭。朋友久久未到，就走進電話亭用「一蚊」打電話看對方出門了嗎？ 後來，開始有了傳呼機的年代，當你等到「癡癡呆呆」或者發火想罵人時，就會跑進電話亭打上Call台，向對方落call留口訊。如此來來回回，直至朋友出現，又或者等了數個小時後，你決定不再等下去離開。不管你的「五支旗杆等」結局是喜是悲，那些年該地聚集的人潮川流不息。 五支旗杆懸掛五面旗 歷史轉變知多少 至於五支旗杆上究竟懸掛甚麼旗幟？歷年來也有不少轉變。最早期的那五面旗幟，由高至低次序是英國國旗、港英政府旗、九龍倉旗、海港城旗和天星小輪旗。