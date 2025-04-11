尖端科技方案及最新產品 環球創科企業及專家人才 匯聚國際創科展及春電展

創新科技不單帶來更便利的生活，亦可推動經濟起飛！由香港特區政府創新科技及工業局和香港貿易發展局合辦，國際創科營商周（BIT Week）的核心活動香港國際創科展（InnoEX）及香港貿發局香港春季電子產品展，將於4月13（日）至16日（三）同期於香港會議展覽中心舉行，展示世界各地的頂尖科技方案及產品，兩大展覽吸引來自29個國家及地區、超過2,800家展商、創科界專才和不同企業的代表參加，了解最新的創科發展趨勢，並尋找更多合作機會，促進商機！

香港國際創科展已踏入第三屆，今年以「創新．智動．起飛」為主題，將聚焦人工智能、機器人技術、網絡安全、智慧安全和低空經濟等不同領域，展覽並設四大主題日，會邀請業界領袖就不同科技領域、智慧科技及中小企解決方案分享真知灼見。

環球展商雲集 拓展商脈良機

今年InnoEX匯聚來自全球多個國家和地區，業界領先的參展商，將帶來相關的解決方案和產品。當中包括來自中國內地多個省市約20個展團，還有法國的「非凡法國，非凡創新」亦有多家當地企業會來港參展，加拿大展團有9間企業，而英國展團亦有8間企業參展，於國際推動智慧城市發展的Smart Cities Council，以及阿聯酋也有企業首度登陸展會，還有波蘭、日本、泰國等地的科技企業亦會來港參展。