尖端科技方案及最新產品 環球創科企業及專家人才 匯聚國際創科展及春電展

創新科技不單帶來更便利的生活，亦可推動經濟起飛！由香港特區政府創新科技及工業局和香港貿易發展局合辦，國際創科營商周（BIT Week）的核心活動香港國際創科展（InnoEX）及香港貿發局香港春季電子產品展，將於4月13（日）至16日（三）同期於香港會議展覽中心舉行，展示世界各地的頂尖科技方案及產品，兩大展覽吸引來自29個國家及地區、超過2,800家展商、創科界專才和不同企業的代表參加，了解最新的創科發展趨勢，並尋找更多合作機會，促進商機！
香港國際創科展已踏入第三屆，今年以「創新．智動．起飛」為主題，將聚焦人工智能、機器人技術、網絡安全、智慧安全和低空經濟等不同領域，展覽並設四大主題日，會邀請業界領袖就不同科技領域、智慧科技及中小企解決方案分享真知灼見。
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環球展商雲集 拓展商脈良機
今年InnoEX匯聚來自全球多個國家和地區，業界領先的參展商，將帶來相關的解決方案和產品。當中包括來自中國內地多個省市約20個展團，還有法國的「非凡法國，非凡創新」亦有多家當地企業會來港參展，加拿大展團有9間企業，而英國展團亦有8間企業參展，於國際推動智慧城市發展的Smart Cities Council，以及阿聯酋也有企業首度登陸展會，還有波蘭、日本、泰國等地的科技企業亦會來港參展。
本港亦有不少科研機構參展，除了數字政策辦公室將設立「智慧香港展館」，還包括創新科技署、特區政府的研發中心（香港應用科技研究院、香港紡織及成衣研發中心、物流及供應鏈多元技術研發中心，以及納米及先進材料研發院）、數碼港、香港科技園、大數據應用挑戰賽等亦會參展。
頂尖科研團隊 展示創科成果
今屆「智慧香港展館」將聚焦數據驅動和人工智能應用，展出來自20個政府部門的創新科技方案，以及「香港資訊及通訊科技獎」、「亞太資訊及通訊科技大獎」、「『創客中國』國際中小企業創新創業大賽-香港分站賽」和「開放數據應用比賽」的獲獎作品和解決方案等，合共逾百項創科成果。
人才配對及研討會 助創科企業發展
香港貿發局香港春季電子產品展亦將於同期在會展中心舉行，今屆春電展以「世界級電子業盛會 激發無限商機」為主題，將聚焦智能家居、健康科技及可穿戴裝備，展會設「科技館」、「品牌薈萃廊」、「初創專區」等特色展區外，更計有數碼娛樂體驗區。
兩大展覽特設「展商人才配對」活動，參展企業可於活動中與到訪的人才面對面交流。此外，亦會舉辦分享會，邀請業界專家及人力資源顧問分享投身本地創科界的優點，以及入行須知等，從而協助本地創科企業物色不同領域的人才。
初創企業可參與包括香港科技創價大賽、企業啟導、初創投資項目對接會、初創企業介紹會等四大初創活動，與及期間舉行的一列系研討會，以尋求專家和業內人士的扶助及指導，並參巧專家的成功心得，讓初創的公司能更順利發展。
香港國際創科展（InnoEX）及香港貿發局香港春季電子產品展
日期：2025年4月13（日）至16日（三）
地點：香港會議展覽中心