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2022-04-14 23:00:00

就業調查｜七成ICT從業員今年料可加薪 五成加逾4%

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就業｜調查：料七成ICT從業員有薪加 半數企業逆市增聘人手

調查料七成ICT從業員今年有薪加

香港電腦學會今日(14)公佈最新的資訊及通訊科技(ICT)行業薪酬趨勢調查，結果顯示，今年有73.33%受訪公司預期會提升ICT從業員的薪酬，當中43.17%的公司預料增加1至3%、38.64%公司預料加薪4%至6%、4.55%公司加7%至9%，表示會增加10%或以上的佔13.64%。

至於在2021年度，65%的本地ICT從業員可獲加薪，其中61.54%僱員的加薪幅度高於4%，跑贏財政預算案所公布的0.6%通賬率。面對疫情，ICT行業並無出現大規模裁員情況，超過七成受訪公司並無裁減ICT人員，更有一半企業表示逆市增聘，當中近六成半公司更增聘超過10%ICT人手。此外，有兩成半受訪企業凍結職位數量，而僅有兩成左右的受訪企業表示有裁減人手。

67%ICT畢業生起薪逾1.8萬

香港電腦學會會長鄭松岩表示，ICT行業一向人才短缺，認為ICT是本地年青人的理想工作。根據調查顯示，超過五成半受訪公司在2021年有招聘ICT應屆畢業生，67.65%機構的大學畢業生入職薪酬超過1.8萬元，逾一成半更高達2.2萬元或以上；而其中一半受訪機構的入職薪酬，增幅都在4%或以上。結果又發現，ICT大學畢業生工作3年後，近六成機構員工的薪酬，已較入職時升超過10%或以上；入職5年後，61.67%的機構員工薪酬，較入職時升20%或以上，更有兩成升幅高於50%。

鄭松岩進一步指出，調查結果顯示，在2021年，無論是應屆ICT畢業生或ICT從業員，整體薪酬水平都有所增加，預計今年加薪情況亦將維持；在香港人力市場而言，加幅亦算理想。其中，近五成半受訪機構表示，去年有招募ICT畢業生，今年亦有超過七成企業願為ICT學生提供實習機會；在現今經濟環境不明朗的情況下，各公司對ICT人才需求仍能保持旺盛，並願意投放更多資源在資訊科技之上，可見ICT行業仍有一定的發展空間。」

疫情加快各行各業數碼轉型

又指《施政報告明言要實現國家十四五規劃中將香港定位為國際創科中心之目標，除以創新科技推動本港經濟發展外，並積極推動北部都會區發展科創產業，致力促進香港與大灣區創科行業的融合與交流，為香港的ICT人員提供更多發展機會。加上疫情下各行各業如金融業、航運業、貿易業、旅遊服務業、零售業等骨幹行業，亦提升了數碼轉型的速度，相信ICT從業員只會更具發展機會。

香港電腦學會於今年第一季向多家會員機構發出問卷調查，成功收回60家機構的問卷，包括香港多家大型公營及私營機構；其中，近八成受訪機構聘用超過100名員工，六成公司員工人數更超過400人，41.67%受訪機構的ICT員工人數超過100名。

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