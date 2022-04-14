就業調查｜七成ICT從業員今年料可加薪 五成加逾4%

香港電腦學會今日(14日)公佈最新的資訊及通訊科技(ICT)行業薪酬趨勢調查，結果顯示，今年有73.33%受訪公司預期會提升ICT從業員的薪酬，當中43.17%的公司預料增加1至3%、38.64%公司預料加薪4%至6%、4.55%公司加7%至9%，表示會增加10%或以上的佔13.64%。

至於在2021年度，65%的本地ICT從業員可獲加薪，其中61.54%僱員的加薪幅度高於4%，跑贏財政預算案所公布的0.6%通賬率。面對疫情，ICT行業並無出現大規模裁員情況，超過七成受訪公司並無裁減ICT人員，更有一半企業表示逆市增聘，當中近六成半公司更增聘超過10%的ICT人手。此外，有兩成半受訪企業凍結職位數量，而僅有兩成左右的受訪企業表示有裁減人手。

67%ICT 畢業生起薪逾1.8萬

香港電腦學會會長鄭松岩表示，ICT行業一向人才短缺，認為ICT是本地年青人的理想工作。根據調查顯示，超過五成半受訪公司在2021年有招聘ICT應屆畢業生，67.65%機構的大學畢業生入職薪酬超過1.8萬元，逾一成半更高達2.2萬元或以上；而其中一半受訪機構的入職薪酬，增幅都在4%或以上。結果又發現，ICT大學畢業生工作3年後，近六成機構員工的薪酬，已較入職時升超過10%或以上；入職5年後，61.67%的機構員工薪酬，較入職時升20%或以上，更有兩成升幅高於50%。

鄭松岩進一步指出，調查結果顯示，在2021年，無論是應屆ICT畢業生或ICT從業員，整體薪酬水平都有所增加，預計今年加薪情況亦將維持；在香港人力市場而言，加幅亦算理想。其中，近五成半受訪機構表示，去年有招募ICT畢業生，今年亦有超過七成企業願為ICT學生提供實習機會；「在現今經濟環境不明朗的情況下，各公司對ICT人才需求仍能保持旺盛，並願意投放更多資源在資訊科技之上，可見ICT行業仍有一定的發展空間。」