就業調查：金融業取代教育醫療成畢業生首選行業　逾3成港生認為加入政府穩定吸引

香港畢業生就業熱門選擇出現大變動，一項最新的全球就業調查顯示，金融業已取代教育及醫療行業，成為畢業生首選行業；亦有逾3成港生認為，加入政府最穩定和最具吸引力，更遠高於全球水平。

金融業取代教育醫療成畢業生首選行業

全球投資專業人士組織CFA協會日前發表《2023年全球畢業生展望調查結果》，在1萬名受訪畢業生當中，四分之一人認為金融業提供最佳的就業前景，升幅達9個百分點。與上次於2021年進行的調查相比，金融業從第5位躍升至榜首，取代此前高踞第一教育業。

至於在最穩定和最具吸引力的就業選擇方面，32%本港畢業生選擇政府部門，遠高於全球平均的17%。

此外，與其他地區的畢業生比較，超過半數(53%)本港畢業生表示，只會在第一份工作任職一至兩年，而全球平均則為37%；而更多香港畢業生在尋找工作機會時希望獲得理想的薪酬，比例從2021年的25%上升至今年的61%，良好的休假福利(46%)和明確的晉升機會(45%)則位列第二和第三。