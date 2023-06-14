就業調查：金融業取代教育醫療成畢業生首選行業　逾3成港生認為加入政府穩定吸引

香港畢業生就業熱門選擇出現大變動，一項最新的全球就業調查顯示，金融業已取代教育及醫療行業，成為畢業生首選行業；亦有逾3成港生認為，加入政府最穩定和最具吸引力，更遠高於全球水平。
金融業取代教育醫療成畢業生首選行業
全球投資專業人士組織CFA協會日前發表《2023年全球畢業生展望調查結果》，在1萬名受訪畢業生當中，四分之一人認為金融業提供最佳的就業前景，升幅達9個百分點。與上次於2021年進行的調查相比，金融業從第5位躍升至榜首，取代此前高踞第一教育業。
至於在最穩定和最具吸引力的就業選擇方面，32%本港畢業生選擇政府部門，遠高於全球平均的17%。
此外，與其他地區的畢業生比較，超過半數(53%)本港畢業生表示，只會在第一份工作任職一至兩年，而全球平均則為37%；而更多香港畢業生在尋找工作機會時希望獲得理想的薪酬，比例從2021年的25%上升至今年的61%，良好的休假福利(46%)和明確的晉升機會(45%)則位列第二和第三。
67%港畢業生對前途有信心
香港畢業生整體對前途感到樂觀，67%表示對未來的就業前景抱有信心，76%的受訪本港畢業生表示，清楚僱主對職場新手有何要求，與 2021年的46%水平相比，畢業生信心度大幅提升。
而本港受訪畢業生則表示，對就業前景最有信心為金融、STEM和資訊科技與電訊，相對於 2021年，這3個行業信心度均有顯著上升，其中金融業從16%升至27%、STEM由15%升至 26%、資訊科技與電訊則由18%升至25%。
CFA協會總裁兼行政總裁傅孟琳（Margaret Franklin）表示，疫情帶來不明朗因素，但全球各地學生及畢業生對就業前景感到樂觀，畢業生現時尤其對金融業的信心高於其他職業。