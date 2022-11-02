尼格今最近本港 古榕樹連根拔 今狂風驟雨

熱帶氣旋尼格或成為半世紀以來11月掛的8號波，有紀錄以來第三個。天文台預計，尼格進一步靠近，今日(2日)於本港西南約150公里以內掠過，風勢顯著增強，考慮在今日日間發出8號烈風或暴風信號，實際時間需視乎本地風力變化，呼籲市民留意天文台最新公布。另外，金管局表示，若「國際金融領袖投資峰會」期間掛8號風球，仍按計劃舉行。

受尼格及東北季候風共同影響，本港昨普遍吹強風，高地間中吹烈風；大老山、長洲及坪洲分別錄得的最高持續風速為每小時86、63及55公里，最高陣風分別為每小時102、92及75公里。昨日在3號風球下，港鐵旺角東站外，一棵逾十米高的古榕樹疑因強風吹襲，連根拔起塌下，壓毀旁邊燈柱，並阻塞一段路面，多條巴士線要改道。