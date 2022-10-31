尼格逼港｜天文台：考慮在下午4時至7時改發三號強風信號 (更新)

【09:00更新】天文台表示，隨著尼格逐漸靠近廣東沿岸，本港風勢會在今晚進一步增強，會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號。

一號戒備信號至少維持至下午4時

天文台又指，受尼格及東北季候風的共同影響，本港離岸吹強風，高地間中吹烈風，一號戒備信號會至少維持至今日下午4時，目前海面有大浪及湧浪，天文台呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。按照現時預測路徑，尼格會在星期三(11月2日)稍後至星期四(11月3日)相當接近珠江口一帶，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

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【08:12更新】一號戒備信號仍然生效，天文台表示，上午7時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約720公里，按照現時預測路徑，尼格會在今日稍後進入南海北部，並與本港保持超過400公里距離。一號戒備信號會至少維持至今早10時。高級科學主任唐宇煇表示，強烈熱帶風暴尼格，將於星期二及星期三進一步靠近廣東沿岸，提醒市民保持警覺。