尼格風球︱九巴及龍運宣布早上6時陸續恢復服務

【4:40更新】天文台表示，將於今晨5時20分或以前改發3號強風信號。九巴及龍運宣布，會於早上6時陸續恢復服務。
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【21:20更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效，九巴及龍運宣布，所有深宵及通宵路線將暫停服務。日間路線除S1及S64維持有限度服務直至尾班車外，其餘路線維持暫停服務。
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【17:22更新】港鐵宣布，所有港鐵巴士已暫停服務，而鐵路則維持有限度服務。
觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫金鐘站至上水站、屯馬綫、將軍澳綫北角站至寶琳站、東涌綫列車每10分鐘一班；將軍澳綫北角站至康城站每15分鐘一班；迪士尼綫每20分鐘一班；機場快綫15分鐘一班；輕鐵5至18分鐘一班。
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【15:45更新】港鐵宣布，因應現時的乘客量，調整港鐵列車、輕鐵及港鐵巴士服務班次。
觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫金鐘站至上水站、將軍澳綫北角站至寶琳站、東涌綫列車每10分鐘一班；屯馬綫10至20分鐘一班；將軍澳綫北角站至康城站每15分鐘一班；迪士尼綫每20分鐘一班；機場快綫15分鐘一班；輕鐵5至18分鐘一班。而港鐵巴士5至15分鐘一班。
港鐵巴士將會在下午4時40分暫停服務。
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【14:45更新】新巴及城巴宣布，所除城巴S1及B3X號線提供有限度服務外，所有日間路線將於下午3時40分起停止服務。而15C、R8會在下午3時暫停服務，88R已暫停服務。
九巴及龍運宣布，除龍運S1、S64、S64C、S64P及S65維持有限度服務，龍運R8將於下午3時開出尾班車，九巴及龍運其他日間路線於下午3時40分起暫停服務。
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【13:40更新】港鐵宣布，已加強列車服務以配合乘客需要。
觀塘綫列車目前2.5分鐘一班；荃灣綫、港島綫列車每2分鐘一班；南港島綫列車3至4分鐘一班；東鐵綫金鐘站至上水站每3至4分鐘一班；屯馬綫每3分鐘一班；將軍澳綫北角站至寶琳站每2.5至4分鐘一班，北角站至康城站每6.5分鐘一班；迪士尼綫每12分鐘一班；東涌綫香港站至青衣站每4分鐘一班，香港站至東涌站4至8分鐘一班；機場快綫15分鐘一班；輕鐵7至19分鐘一班。而港鐵巴士5至15分鐘一班。
另外港鐵巴士會在8號信號發出3小時後暫停服務。
【13:15更新】九巴宣布，將與龍運密切留意客流量，按需要加強服務，並安排外勤人員協助疏導乘客，現時九巴及龍運維持正常服務。
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【12:20更新】港九小輪宣布，多條離島航線會在下午2時起陸續停航。
港鐵表示，港鐵的列車、輕鐵及港鐵巴士服務將會逐步加密班次。港鐵呼籲乘客可分批離開乘搭列車，避免車站過份擠迫。又指個別車站可能會實施人潮管理措施，確保人流暢順。而在8號風球發出後3小時，港鐵巴士將會暫停服務。若天文台發出9號風球時，港鐵會基於安全考慮，即時暫停所有露天路段的港鐵及輕鐵服務。
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【12:05更新】城巴及新巴宣布，各路線仍維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。
而九巴宣布，14D、31A、86S、87P、93M路線會暫停服務，而龍運E37C（17:07、18:07及20:07開出之班次），E42C（18:08、20:08開出之班次）、R33、R42路線暫停服務。
另外九巴43P（由科學園開13:05、13:20）、82C（由科學園開13:00）、263A（由科學園開13:00）、272S（由科學園開12:50、13:05、13:20及13:35）會改動路線，而龍運E37C／E42C（由飛機維修區開出12:00）亦會改動路線。九巴及龍運表示，將會密切留意客流量，安排人員協助疏導乘客。
新渡輪宣布中環來往長洲、梅窩的航班，在下午2時左右開出後停航。
中環來往長洲渡輪，由長洲及中環開出尾班船同為下午2時15分。
中環來往梅窩，中環尾班船為下午2時半，梅窩尾班船開出時間為下午2時10分。
長洲至梅窩、長洲至芝麻灣、芝麻灣至長洲、梅窩至芝麻灣、芝麻灣至梅窩、梅窩至坪洲、坪洲至梅窩的橫水渡已停航。而梅窩至長洲尾班船開出時間為中午12時15分。北角、紅磡、九龍城的渡輪，分別在下午2時05分起陸續停航。
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【11:53更新】港鐵指，由於天文台稍後將改發八號烈風或暴風信號，鐵路及港鐵巴士服務班次正逐步加密，以應付增加的乘客量。
由於車站或會實施客流管理措施，港鐵呼籲乘客預留額外乘車時間。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並備妥所需的應急設備。
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【10:00更新】受強烈熱帶風暴尼格的影響，新渡輪橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡由早上10時10分開始逐步停航，最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為中午12時15分。
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昂坪360今日暫停纜車服務
【09:20更新】昂坪360宣布， 由於受到三號強風信號的影響 今天的纜車服務仍需暫停。昂坪360將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。
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【08:42更新】運輸署宣布，由於三號強風信號現正生效，部分渡輪服務經已暫停服務，包括富裕小輪由屯門往返大澳；翠華船務由香港仔/赤柱往返蒲苔島、馬料水往返塔門、塔門往返黃石；以及坪洲街渡由愉景灣往返梅窩。
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九巴稱學校區巴士路線服務有改動
九巴表示，因應教育局宣布所有學校停課，行走學校區的以下巴士路線今日亦會暫停服務。受影響路線包括3D(往慈雲山南特別班)、3M(彩雲特別班)、5C(毓華街特別班)、13M(特別班)、14D、17(特別班)、23(順天特別班)、28S、31A、34(富安樓特別班)、43D、77K(丙崗特別班)、78、78B、82B、83K(石門特別班)、83P、86S、87P、89S(水泉澳特別班)、93M、214P、214(寶達特別班)、241X、288A、288B、288C及296M(唐明苑特別班)。