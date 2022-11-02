尼格風球｜九巴稱學校區巴士路線服務有改動　新渡輪橫水渡10時10分起陸續停航 (持續更新)

三號強風信號仍然生效，天文台考慮正午至下午2時改發8號烈風或暴風信號。
【10:00更新】受強烈熱帶風暴尼格的影響，新渡輪橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡由早上10時10分開始逐步停航，最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為中午12時15分。
昂坪360今日暫停纜車服務
【09:20更新】昂坪360宣布， 由於受到三號強風信號的影響 今天的纜車服務仍需暫停。昂坪360將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。
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【08:42更新】運輸署宣布，由於三號強風信號現正生效，部分渡輪服務經已暫停服務，包括富裕小輪由屯門往返大澳；翠華船務由香港仔/赤柱往返蒲苔島、馬料水往返塔門、塔門往返黃石；以及坪洲街渡由愉景灣往返梅窩。
九巴稱學校區巴士路線服務有改動
九巴表示，因應教育局宣布所有學校停課，行走學校區的以下巴士路線今日亦會暫停服務。受影響路線包括3D(往慈雲山南特別班)、3M(彩雲特別班)、5C(毓華街特別班)、13M(特別班)、14D、17(特別班)、23(順天特別班)、28S、31A、34(富安樓特別班)、43D、77K(丙崗特別班)、78、78B、82B、83K(石門特別班)、83P、86S、87P、89S(水泉澳特別班)、93M、214P、214(寶達特別班)、241X、288A、288B、288C及296M(唐明苑特別班)。