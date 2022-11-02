尼格風球｜入境處服務暫停　醫管局多間診所服務暫停　一文睇清風球下公共服務影響 (持續更新)

天文台在下午1時40分改發八號信號，並會至少維持傍晚6時，在八號風球下，多項公共服務及活動受到影響。

民政署臨時庇護中心開放

【14:12更新】民政署指，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，民政事務總署會為有需要人士開放臨時庇護中心。

入境處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。

醫管局宣布，因天文台已發出八號熱帶氣旋警告信號，所有新冠病毒指定診所、視像診症服務、普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號信號生效期間暫停；至於公立醫院急症室會維持正常服務。 已經預約的病人，可於八號信號取消後另約診症時間。選定普通科門診診所的新冠病毒測試樣本收集包派發，及樣本收集服務亦會暫停。

疫苗接種點關閉 病毒樣本收集點暫停開放

政府表示，由於天文台已宣布即將發出八號熱帶氣旋警告信號，所有社區疫苗接種中心、社區疫苗接種站、私家診所及公立醫院的新冠疫苗接種站，已停止接受登記，並將於下午1時30分或之前關閉。

至於衛生署轄下供送交新冠病毒測試樣本的9間指定胸肺科、皮膚科及社會衛生科診所收集點，將暫停開放。

濕地公園關閉

香港濕地公園由於八號風球生效，濕地公園已經關閉。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。

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​工業貿易署公共服務暫停

【13:20更新】工業貿易署宣布，由於天文台將於今日(2日)下午1時40分發出八號熱帶氣旋警告信號，屆時該署將暫停所有公眾服務，直至另行通知。