尼格風球｜入境處服務暫停　醫管局多間診所服務暫停　一文睇清風球下公共服務影響 (持續更新)

天文台在下午1時40分改發八號信號，並會至少維持傍晚6時，在八號風球下，多項公共服務及活動受到影響。
民政署臨時庇護中心開放
【14:12更新】民政署指，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，民政事務總署會為有需要人士開放臨時庇護中心。
入境處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。
醫管局宣布，因天文台已發出八號熱帶氣旋警告信號，所有新冠病毒指定診所、視像診症服務、普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號信號生效期間暫停；至於公立醫院急症室會維持正常服務。 已經預約的病人，可於八號信號取消後另約診症時間。選定普通科門診診所的新冠病毒測試樣本收集包派發，及樣本收集服務亦會暫停。
疫苗接種點關閉 病毒樣本收集點暫停開放
政府表示，由於天文台已宣布即將發出八號熱帶氣旋警告信號，所有社區疫苗接種中心、社區疫苗接種站、私家診所及公立醫院的新冠疫苗接種站，已停止接受登記，並將於下午1時30分或之前關閉。
至於衛生署轄下供送交新冠病毒測試樣本的9間指定胸肺科、皮膚科及社會衛生科診所收集點，將暫停開放。
濕地公園關閉
香港濕地公園由於八號風球生效，濕地公園已經關閉。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。
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工業貿易署公共服務暫停
【13:20更新】工業貿易署宣布，由於天文台將於今日(2日)下午1時40分發出八號熱帶氣旋警告信號，屆時該署將暫停所有公眾服務，直至另行通知。
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都大取消下午一時或以後課堂
【12:23更新】香港都會大學表示，原定於今日下午一時或以後舉行的課堂(包括網上課堂)已經取消，所有進行中的課堂將會在下午一時取消。學生可登入大學網頁www.hkmu.edu.hk查看惡劣天氣特別安排，或致電大學諮詢中心收聽有關錄音資訊。
法院審裁處聆訊延期
司法機構宣布，今日所有法院和審裁處的聆訊，會於八號熱帶氣旋警告信號發出後延期。
另外，法院/審裁處的登記處及辦事處亦會於八號熱帶氣旋警告信號發出後暫停辦公，直至另行公布。
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社區疫苗接種中心等服務暫停
【12:15更新】政府指，由於天文台已宣布即將發出八號風球，所有社區疫苗接種中心、社區疫苗接種站、私家診所新冠疫苗接種站及公立醫院新冠疫苗接種站已停止接受登記，並將於下午1時30分或之前關閉。
因接種中心和接種站關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間；而原定今日下午提供的「疫苗到戶接種服務」已經取消，相關醫療機構將聯絡受影響市民以作新的接種安排。
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馬會取消今晚跑馬地夜賽
【12:03更新】香港賽馬會表示，因應天文台很可能會在未來數小時內懸掛八號颱風信號，為了顧及員工安全並考慮到馬匹運送及其他因素，決定取消今晚(2日)的跑馬地夜賽。
賽馬會會按照既定程序尋求香港特區政府同意在明年7月3日舉行夜馬賽事。
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考評局取消或更改下午國際及專業考試
【11:15更新】考評局在網頁公布，由於天氣惡劣，今日(2日)下午舉行的國際及專業發展研討會將會取消或改期，有關安排將由相關考試機構於日內公布。
此外，今午舉行的香港中學文憑考試教師專業發展研討會將會取消，有關安排將於稍後公布。
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迪士尼樂園今日暫停開放
【09:10更新】香港迪士尼樂園度假區宣布，由於天文台可能最早於中午12時發出八號烈風或暴風信號，樂園今日將暫停開放。
至於迪欣湖活動中心將於上午9時開放至八號烈風或暴風信號生效。
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所有學校今日停課
【08:21更新】教育局表示，教育局宣布，由於天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。
社署勸諭勿送家人到託管或康復服務單位
社會福利署呼籲市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。各中心在正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。
多個貨櫃碼頭清晨5時起停止貨櫃交收
香港國際貨櫃碼頭宣布，由於熱帶氣旋接近本港，四、六、七及中遠國際、亞洲貨櫃於上午5時正停止所有貨櫃交收。
現代貨箱碼頭表示，上午5時開始暫停所有重櫃交收服務；香港內河碼頭宣布，清晨5時起暫停所有交收服務。