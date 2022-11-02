尼格風球｜天文台發出八號熱帶氣旋警告信號 至少維持至今晚6時

【13:45更新】八號風球現正生效。天文台指，八號烈風或暴風信號會至少維持至今晚6時，隨後信號是否維持，則視乎尼格的減弱程度及其與香港的距離。

按照最新預測，預料尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。本港今日稍後將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風；同時與尼格相關的雨帶將接近珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。

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天文台發出八號熱帶氣旋警告信號

【13:40更新】天文台在下午1時40分發出八號西北烈風或暴風信號， 預料本港平均風速每小時63公里或以上，呼籲市民盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。

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【11:40更新】天文台宣布，會在今天(2日)下午1時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。

提醒住偏遠市民現應啟程回家

天文台指，按照最新預測，尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在今日下午逐漸增強，而且與尼格相關的雨帶會影響珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。