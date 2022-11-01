尼格風球｜天文台：三號信號明早6時前維持　考慮明日日間發出八號信號 (持續更新)

【16:45更新尼格風球最新消息】天文台表示，按照最新預測，尼格會採取更為靠近本港的路徑，在明日(2日)於本港西南約150公里以內掠過，預料本港明日風勢會逐步增強，三號強風信號會在明早6時前維持，並會考慮在明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。

籲市民明早出門前留意最新天氣消息

天文台指，市民應保持警覺，明日早上出門前請留意最新天氣消息；至於受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風，天文台呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

在過去一小時，大老山、長洲及昂坪分別錄得的最高持續風速為每小時69、49及46公里，最高陣風分別為每小時84、67及68公里。

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【15:45更新尼格風球最新消息】天文台表示，三號強風信號現正生效，並會在今日維持，預料本港平均風速每小時41至62公里。

料尼格明日相當接近珠江口一帶

在下午4時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約360公里，即在北緯19.4度，東經115.8度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸，按照現時預測路徑，尼格會在明日(11月2日)相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過。