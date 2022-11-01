尼格風球｜天文台：三號信號明早6時前維持　考慮明日日間發出八號信號 (持續更新)

【16:45更新尼格風球最新消息】天文台表示，按照最新預測，尼格會採取更為靠近本港的路徑，在明日(2日)於本港西南約150公里以內掠過，預料本港明日風勢會逐步增強，三號強風信號會在明早6時前維持，並會考慮在明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。
籲市民明早出門前留意最新天氣消息
天文台指，市民應保持警覺，明日早上出門前請留意最新天氣消息；至於受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風，天文台呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。
在過去一小時，大老山、長洲及昂坪分別錄得的最高持續風速為每小時69、49及46公里，最高陣風分別為每小時84、67及68公里。
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【15:45更新尼格風球最新消息】天文台表示，三號強風信號現正生效，並會在今日維持，預料本港平均風速每小時41至62公里。
料尼格明日相當接近珠江口一帶
在下午4時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約360公里，即在北緯19.4度，東經115.8度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸，按照現時預測路徑，尼格會在明日(11月2日)相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過。
即睇尼格風球本港周二市面路沿
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【09:45更新尼格風球最新消息】天文台表示，三號強風信號會在今日維持，而受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風。
現時尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，按照現時預測路徑，尼格會在明日(2日)相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過，其強度會逐漸減弱，但減弱速度仍存在變數。天文台稱，會密切監測其動向和發展，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。
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【07:55更新尼格風球最新消息】三號強風信號仍然生效，至少維持至今日正午12時。天文台表示，尼格已進入南海北部，並在過去數小時穩定地向偏北方向移動。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今早普遍吹強風，高地間中吹烈風。
天文台指，按照現時預測，尼格會在今日稍後至星期四(3日)初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。市民應保持警覺，留意最新風暴消息。
初時氣溫徘徊在24度左右
本港地區今日天氣預測吹強風程度偏北風，高地間中吹烈風。海有大浪及湧浪。大致多雲，有幾陣驟雨，初時氣溫徘徊在24度左右，稍後雨勢較為頻密，天氣轉涼，晚上氣溫下降至約19度。
展望明日離岸及高地間中吹烈風，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪，天氣較涼。星期四初時風勢仍然頗大，海有湧浪，間中有雨。隨後一兩日雨勢逐漸減弱。
資料來源：天文台