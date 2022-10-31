尼格風球｜天文台：三號強風信號至少維持至明午12時　視乎發展評估發出更高信號 (持續更新)

【16:25更新尼格風球最新消息】天文台指，三號強風信號會至少維持至明午(11月1日)12時，會密切監測尼格的動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號，並呼籲市民應保持警覺，留意最新風暴消息。
按照現時預測，尼格會在星期三(11月2日)稍後至星期四(11月3日)初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數
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幼稚園及部分特殊學校停課
【16:20更新尼格風球最新消息】天文台指在下午4時20分，改發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里，天文台呼籲市民，將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。
另外，教育局宣布，由於三號強風信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課，但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。
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【13:45更新尼格風球最新消息】天文台表示，隨著尼格逐漸靠近南海北部，本港風勢會在今晚進一步增強，天文台會在下午4時至5時改發三號強風信號。
天文台指，受尼格及東北季候風的共同影響，本港離岸吹強風，高地間中吹烈風，現時海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，按照現時預測，尼格會在星期三(11月2日)稍後至星期四(11月3日)相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。
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一號戒備信號至少維持至下午4時
【12:45更新尼格風球最新消息】天文台表示，一號戒備信號，現正生效，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港，又指在下午約1時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約650公里，即在北緯17.0度，東經116.8度附近，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。
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【09:00更新】天文台表示，隨著尼格逐漸靠近廣東沿岸，本港風勢會在今晚進一步增強，會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號。
天文台又指，受尼格及東北季候風的共同影響，本港離岸吹強風，高地間中吹烈風，一號戒備信號會至少維持至今日下午4時，目前海面有大浪及湧浪，天文台呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。按照現時預測路徑，尼格會在星期三(11月2日)稍後至星期四(11月3日)相當接近珠江口一帶，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。
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【08:12更新】一號戒備信號仍然生效，天文台表示，上午7時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約720公里，按照現時預測路徑，尼格會在今日稍後進入南海北部，並與本港保持超過400公里距離。一號戒備信號會至少維持至今早10時。高級科學主任唐宇煇表示，強烈熱帶風暴尼格，將於星期二及星期三進一步靠近廣東沿岸，提醒市民保持警覺。
此外，紅色火災警告現正生效。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約28度。吹清勁北風，離岸吹強風，高地間中吹烈風。海有湧浪。今日的最高紫外線指數大約是7，強度屬於高。展望未來兩三日風勢頗大，海有湧浪。星期二及星期三有驟雨，天氣較涼。