尼格風球｜天文台：三號強風信號至少維持至明午12時　視乎發展評估發出更高信號 (持續更新)

【16:25更新尼格風球最新消息】天文台指，三號強風信號會至少維持至明午(11月1日)12時，會密切監測尼格的動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號，並呼籲市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

按照現時預測，尼格會在星期三(11月2日)稍後至星期四(11月3日)初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數

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幼稚園及部分特殊學校停課

【16:20更新尼格風球最新消息】天文台指在下午4時20分，改發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里，天文台呼籲市民，將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

另外，教育局宣布，由於三號強風信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課，但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

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