尼格風球｜天文台：會在下午1時40分或之前改發八號信號

【11:40更新】天文台宣布，會在今天(2日)下午1時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。 提醒住偏遠市民現應啟程回家 天文台指，按照最新預測，尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在今日下午逐漸增強，而且與尼格相關的雨帶會影響珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。

-------------- 天文台指，按照最新預測路徑，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強，天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出8號烈風或暴風信號。