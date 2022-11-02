尼格風球｜改發八號東北烈風或暴風信號 8號波維持至明早2時

【20:50更新】天文台指，過去一兩小時，與尼格相關的對流有所減弱，但其中心附近仍有烈風。按照現時預測，隨著尼格接近珠江口一帶，今晚至明早(11月3日)初時本港仍有機會出現烈風。同時，與尼格相關的狂風驟雨會影響本港。預料八號烈風或暴風信號會維持至明日上午2時。當尼格減弱為一個熱帶低氣壓，或本港的風力顯著緩和時，天文台會改發較低的熱帶氣旋警告信號。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

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改發八號東北烈風或暴風信號



【20:40更新】八號東北烈風或暴風信號在下午8時40分發出，取代八號西北烈風或暴風信號。 預料本港平均風速每小時63公里或以上。天文台指，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持警惕。請遠離岸邊及停止所有水上活動。

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【19:45更新】天文台指，尼格已進入香港天文台100公里範圍內。受尼格相關的雨帶影響，珠江口一帶間中有狂風驟雨。八號烈風或暴風信號至少維持至今晚10時。在過去一兩小時，與尼格相關的對流有所減弱，但其中心附近仍有烈風。預料尼格會進一步減弱，八號烈風或暴風信號維持的時間，會視乎尼格的減弱程度。如尼格減弱為一個熱帶低氣壓，或本港的風力顯著減弱時，天文台會改發較低的熱帶氣旋警告信號。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

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【16:45更新】天文台指，八號烈風或暴風信號至少維持至今晚10時。

天文台重申，按照最新預測，尼格今晚會較之前預計更為接近本港，在本港100公里內掠過，受與尼格相關的雨帶影響，今晚本港雨勢會逐漸轉為較頻密，又說會視乎尼格的減弱程度，假如尼格進一步減弱為一個熱帶低氣壓，會改發較低的熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時67、58及44公里，最高陣風分別為每小時82、68及77公里。

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【15:45更新】天文台指，按照最新預測，尼格今晚會較之前預計更為接近本港，在本港100公里內掠過。受與尼格相關的雨帶影響，今晚本港雨勢會較為頻密，重申八號烈風或暴風信號至少維持至今晚6時。

倘尼格減弱會改發較低風球

天文台又指，尼格會逐漸減弱，隨後八號烈風或暴風信號是否維持，則視乎尼格的減弱程度。如尼格進一步減弱為一個熱帶低氣壓時，天文台便會改發較低的熱帶氣旋警告信號。

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【13:45更新】八號風球現正生效。天文台指，八號烈風或暴風信號會至少維持至今晚6時，隨後信號是否維持，則視乎尼格的減弱程度及其與香港的距離。

按照最新預測，預料尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。本港今日稍後將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風；同時與尼格相關的雨帶將接近珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。

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天文台發出八號熱帶氣旋警告信號

【13:40更新】天文台在下午1時40分發出八號西北烈風或暴風信號， 預料本港平均風速每小時63公里或以上，呼籲市民盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。

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【11:40更新】天文台宣布，會在今天(2日)下午1時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。

提醒住偏遠市民現應啟程回家

天文台指，按照最新預測，尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在今日下午逐漸增強，而且與尼格相關的雨帶會影響珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。