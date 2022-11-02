尼格風球｜馬會取消今晚跑馬地夜賽　教育局宣布所有學校今日停課 (持續更新)

天文台最新表示，會在下午1時40分或之前改發八號信號，政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。

都大 取消 下午一時或以後課堂

【12:23更新】香港都會大學表示，原定於今日下午一時或以後舉行的課堂(包括網上課堂)已經取消，所有進行中的課堂將會在下午一時取消。學生可登入大學網頁www.hkmu.edu.hk查看惡劣天氣特別安排，或致電大學諮詢中心收聽有關錄音資訊。

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社區疫苗接種中心等服務暫停

【12:15更新】政府指，由於天文台已宣布即將發出八號風球，所有社區疫苗接種中心、社區疫苗接種站、私家診所新冠疫苗接種站及公立醫院新冠疫苗接種站已停止接受登記，並將於下午1時30分或之前關閉。

因接種中心和接種站關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間；而原定今日下午提供的「疫苗到戶接種服務」已經取消，相關醫療機構將聯絡受影響市民以作新的接種安排。

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【12:03更新】香港賽馬會表示，因應天文台很可能會在未來數小時內懸掛八號颱風信號，為了顧及員工安全並考慮到馬匹運送及其他因素，決定取消今晚(2日)的跑馬地夜賽。

賽馬會會按照既定程序尋求香港特區政府同意在明年7月3日舉行夜馬賽事。

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考評局取消或更改下午國際及專業考試

【11:15更新】考評局在網頁公布，由於天氣惡劣，今日(2日)下午舉行的國際及專業發展研討會將會取消或改期，有關安排將由相關考試機構於日內公布。

此外，今午舉行的香港中學文憑考試教師專業發展研討會將會取消，有關安排將於稍後公布。

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迪士尼樂園今日暫停開放

【09:10更新】香港迪士尼樂園度假區宣布，由於天文台可能最早於中午12時發出八號烈風或暴風信號，樂園今日將暫停開放。

至於迪欣湖活動中心將於上午9時開放至八號烈風或暴風信號生效。

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【08:21更新】教育局表示，教育局宣布，由於天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。